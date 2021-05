Αθλητικά

Euro 2020: Προβληματισμό και παράπονα εκφράζουν οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν

Έναν μήνα πριν από την πρώτη σέντρα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα σχεδίαζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Η αβεβαιότητα σε αρκετούς τομείς, είναι το στοιχείο που κυριαρχεί σε ότι αφορά στο Euro 2020, που αρχίζει σε τριάντα ημέρες με την εναρκτήρια αναμέτρηση, ανάμεσα στην Ιταλία και στην Τουρκία. Μειωμένοι δείκτες σε όλα τα επίπεδα, ασταθείς κανόνες σχετικά με την υγεία και αβεβαιότητα, απασχολούν παράγοντες και φιλάθλους. Η πανδημία του κορονοϊού καταστρέφει την ευχαρίστηση των ποδοσφαιρόφιλων, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έβαζαν τις τελευταίες... πινελιές στον σχεδιασμό του ταξιδιού τους για την μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή.

«Πώς καταφέραμε να αποδιοργανωθούμε τόσο πολύ;», είναι το σαρκαστικό σχόλιο του εκπροσώπου των Γάλλων οργανωμένων φιλάθλων “Irresistibles”, Φαμπιάν Μπονέλ, στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), ενώ ο 28χρονος Γαλλογερμανός, Σεμπαστιάν προσθέτει: «Υπάρχει μια συνολική θαμπάδα. Το μόνο πράγμα που ξέρω είναι ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν. Αλλά για τα υπόλοιπα, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω εάν θα πρέπει να κάνω ένα τεστ PCR, δεν ξέρω εάν θα πρέπει να εμβολιασθώ, δεν ξέρω εάν θα μπορέσω να πάω στο Λονδίνο χωρίς καραντίνα, δεν ξέρω καν, εάν θα μπορέσω να κρατήσω όλα τα εισιτήρια μου, γιατί άκουσα κάτι για κλήρωση».

Το αρχικό πρόγραμμα του Σεμπαστιάν περιελάμβανε αρκετά ταξίδια, καθώς παράλληλα με το EURO ήθελε να ταξιδέψει. Από πέρυσι, είχε κάνει κράτηση με το αεροπλάνο για την διαδρομή Λουξεμβούργο-Ρώμη, και για τις πτήσεις Ρώμη-Μόναχο και Μόναχο-Λουξεμβούργο, κλείνοντας και δωμάτιο στα κατά τόπους ξενοδοχεία.

«Σκέφθηκα να περάσω μερικές ημέρες στην Ρώμη και στο Μόναχο. Έπρεπε να ακυρώσω τα πάντα, και οι αεροπορικές εταιρείες δεν με έχουν αποζημιώσει ακόμη», δηλώνει προβληματισμένος και συνεχίζει: «Δεν θα είναι το ιδανικό EURO εάν δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε, εάν πρέπει να φοράμε την μάσκα στις εξέδρες, εάν πρέπει να τηρούμε αποστάσεις, εάν δεν μας επιτρέπεται να πίνουμε μπύρες, εάν δεν μπορούμε να πάμε σε μπαρ μετά τους αγώνες».

Και κάπως έτσι, ένας από τους πιo... πιστούς “Irresistibles”, ο Νασίμ Τιρές, ο οποίος είχε παρακολουθήσει ολόκληρο το Μουντιάλ 2018, αποφάσισε να μην κάνει το ταξίδι με τους “πετεινούς”: «Έπρεπε να το κάνω με φίλους με τους οποίους συνήθως πηγαίνουμε εκεί μαζί, ακύρωσα τα πάντα, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, επέστρεψα όλα τα εισιτήριά μου. Δεν ξέρουμε εάν οι φίλαθλοι θα πάνε στο γήπεδο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η ατμόσφαιρα. Εάν υπάρχει μόνο το μισό του γηπέδου, δεν είναι το ίδιο. Εκτός από την διοργάνωση, συναντάμε ανθρώπους κι εάν δεν μπορούμε να βγούμε τη νύχτα, δεν θα έχουμε αυτές τις συναναστροφές».

Σε κάθε περίπτωση, η UEFA αποφασίζει ανάλογα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κράτη των ένδεκα πόλεων που θα φιλοξενήσουν το EURO. Η UEFA έχει δημοσιεύσει ένα χρήσιμο FAQ με λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική έκδοσης εισιτηρίων. Στον ιστότοπό της (uefa.com), οι υγειονομικοί περιορισμοί και οι προϋποθέσεις συνοψίζονται από πόλη σε πόλη, εκτός από την Σεβίλλη. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έχει ακυρώσει όλα τα εισιτήρια “follow my team”, ένα είδος προπώλησης που επιτρέπει στους οπαδούς να ακολουθούν την ομάδα τους εάν προκριθεί στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Όλα τα τελευταία νέα για τη διοργάνωση στην εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020» που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

