Πέθανε ο Γιώργος Χουλιάρας

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυπριακής τηλεόρασης.

Απεβίωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Μαΐου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Χουλιάρας, ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες στην ανάπτυξη της κυπριακής τηλεόρασης.

Ο Γιώργος Χουλιάρας έδινε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους 4 μήνες και νοσηλευόταν στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα». Αφήνει πίσω του σύζυγο και τέσσερα παιδιά τα δύο εξ αυτών ανήλικα.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του τηλεοπτικού σταθμού Mega Κύπρου, όπου με αυτοσχεδιασμό και πρωτοποριακές ιδέες δημιούργησε show ταλέντων, αλλά και τα reality της κυπριακής τηλεόρασης. Στη συνέχεια, εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό «Σίγμα» με μεγάλη επιτυχία.

Λεπτομέρειες για την κηδεία του αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

