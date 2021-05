Life

Νίκος Βέρτης στο “Πρωινό”: τίποτα δεν είναι δεδομένο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής για τις συναυλίες στο Ισραήλ, τις εμφανίσεις στην Αθήνα, την περίοδο της καραντίνας και το νέο τραγούδι του.

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» μίλησε ο Νίκος Βέρτης, λίγο πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, για τις εμφανίσεις του που είναι προγραμματισμένο να γίνουν στο Τελ Αβίβ.

«Τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα, εμβολιάζεται ο κόσμος, βοηθάει και ο καιρός και από ότι ακούμε από αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να κάνουμε εμφανίσεις εδώ στην Ελλάδα», είπε ο Νίκος Βέρτης, λέγοντας ότι από εμβολιαστικής κάλυψης το Ισραήλ είναι πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα.

Όπως είπε για τον κορονοϊό και την περίοδο της καραντίνας, «εγώ «έπαιρνα τα βουνά». Σχεδόν κάθε μέρα ανέβαινα στα βουνά και αυτό με βοήθησε να ηρεμήσω και αυτό που θέλω είναι να μην ξεχάσουμε την περίοδο της καραντίνας και να μην ξεχάσουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο».

Μίλησε για το τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στην καραντίνα, το «Κοίτα», αλλά και το επόμενο τραγούδι του, που όπως είπε «θα είναι πιο αισιόδοξο και πιο καλοκαιρινό».

Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαϊδα: σκότωσε την μητέρα του και αυτοκτόνησε

Lockdown στην Αγγλία: Περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων

“Το Πρωινό”: Ίαν Στρατής και Μαίρη Συνατσάκη σε τρυφερές στιγμές! (εικόνες)