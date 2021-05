Κόσμος

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έγινε γιαγιά (εικόνες)

Η πρόεδρος της Κομισιόν απέκτησε το πρώτο της εγγόνι και καμαρώνει.

Γιαγιά έγινε για πρώτη φορά η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια, αναρτώντας στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία κρατά αγκαλιά την εγγονή της αναφέροντας:

«Περήφανη γιαγιά. Τόσο μαγική στιγμή- το πρώτο μου εγγόνι!»

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είναι μητέρα επτά παιδιών.

