Βαριές “καμπάνες” για παράνομο εμπόριο

Αν και μειωμένες οι παραβάσεις, τα πρόστιμα παραμένουν αυστηρά για τους παραβάτες.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά, στην Αττική, κατά τη διάρκεια των ελέγχων για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών και του υπαίθριου εμπορίου.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 03.05.2021 έως και 09.05.2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 139 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα στην Αττική.

3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017).

