Life

“Άγριες Μέλισσες” – Spoiler: η Ελένη, ο φόνος του πατέρα της και ο Βόσκαρης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές εξελίξεις στα τελευταία επεισόδια του φετινού κύκλου της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Με αίμα και αποκαλύψεις που σοκάρουν θα κλείσει ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1, όπως είπε ο Αλέξης Μίχας, στο «Πρωινό».

Όπως είπε, στα επόμενα επεισόδια η Ελένη παίρνει ένα μήνυμα από τον Βόσκαρη και μαθαίνει ότι ο πατέρας της δεν πέθανε από την καρδιά του, αλλά αφού δηλητηριάστηκε από τον Δούκα Σεβαστό, με τον οποίο ανοίγει πιο «καυτό μέτωπο» και έρχεται σε ακόμη πιο σκληρή κόντρα.

Μάλιστα, αναμένεται να υπάρξουν αρκετοί θάνατοι στην σειρά, μεταξύ των οποίων και “άσχετων” με τα εν λόγω γεγονότα, όπως αποκάλυψε «Το Πρωινό».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από «Το Πρωινό» για τις «Άγριες Μέλισσες»: