Φυλακές Κορυδαλλού: Πέταξε ναρκωτικά αλλά…. (εικόνες)

Πώς ένας νεαρός που πέταξε ναρκωτικά στην αυλή των φυλακών Κορυδαλλού λίγο έλειψε να…μπει μέσα.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου Έλληνα και 22χρονου αλλοδαπού, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, ο 24χρονος κινούμενος πεζός έξω από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, πλησίασε τον εξωτερικό τοίχο και έριξε ένα πακέτο προς το εσωτερικό των Φυλακών, πλην όμως αυτό προσέκρουσε στο συρματόπλεγμα και έπεσε πάλι πίσω στον δρόμο.

Εξωτερική περιπολία των Φυλακών, που αντιλήφθηκε την παραπάνω ενέργεια, ακινητοποίησε τον 24χρονο και τον συνέλαβε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πακέτα που περιείχαν συνολικά:

ποσότητα κάνναβης βάρους -2- γραμμαρίων

4 συσκευές κινητών τηλεφώνων

11 κάρτες SIM

Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μία επιπλέον συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τ.Α. Κορυδαλλού, τα δύο δέματα προορίζονταν για 22χρονο αλλοδαπό, έγκλειστο του Καταστήματος Κράτησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

