“Το Πρωινό”: ο Στράτος Τζώρτζογλου για την “Φάρμα” και την μητέρα του (βίντεο)

Η σαρωτική είσοδος του στο στούντιο, η συγκινητική αναφορά στην μαμά του και όλα όσα είπε για τους συμπαίκτες του.

Εντυπωσιακή είσοδο έκανε στο στούντιο και στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό» ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποχώρησε από την «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, πείραξε τον Γιώργο Λιάγκα, φλέρταρε την Φαίη Σκορδά και έκανε επίδειξη του γυμνασμένου σώματος του, βγάζοντας την μπλούζα του.

Στην συζήτηση που είχε με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για την εμπειρία του στην «Φάρμα», ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε ότι ήταν κοντά με όλους τους συμπαίκτες του και ότι ήθελε να εμπνέει τους αγρότες λέγοντας «ήθελα να τους στέλνω αγάπη» και υποστήριξε ότι δεν ζορίστηκε ούτε μια στιγμή μέσα στην φάρμα.

Συμπλήρωσε, «είναι δυνατόν το ένα χέρι να χτυπάει το άλλο; Εγώ τους μίλησα για αγάπη,. Δεν μπήκε κανένας κακός στην «Φάρμα» (…). Δεν ξέρουμε όλοι από τσεκούρι, αλλά αν πάμε με κάποιους στην Επίδαυρο, δεν θα τους πω ότι δεν ξέρουν να μιλήσουν, αλλά θα τους βοηθήσω».

Ακόμη είπε ότι «εγώ κέρδισα στην «Φάρμα», είναι σαν να κέρδισα το παιχνίδι. Κέρδισα πολλά πράγματα που έμαθα για μένα», ενώ συμπλήρωσε ότι «το έπαθλο ήταν όταν μου είπε ο γιός μου “πατέρα, με έκανες περήφανο”».

Απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα είπε «δεν βάφω τα μαλλιά ούτε τα γένια μου. Δεν έχω κάνει μπότξ, αλλά υαλουρονικό κάτω από το ένα μάτι, μετά από ένα ατύχημα που είχα με το αυτοκίνητο, αλλά είπα μπότοξ στον Ιατρόπουλο γιατί δεν ξέρει τι είναι το υαλουρονικό».

Συγκινητική ήταν η αναφορά που με σπασμένη φωνή έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην μητέρα του, λέγοντας ότι κατά την παραμονή του στην «Φάρμα» λέγοντας «περισσότερο από όλους μου έλειψε η μάνα μου, με την οποία μαζί μεγαλώσαμε και με ενέπνευσε για όλα. Πέθανε στις 11 Νοεμβρίου και είπα θα πάω στην «Φάρμα» για την μάνα μου, για να της αποδείξω το μπορώ. Με γέννησε όταν ήταν 15 ετών και της οφείλω όλη μου την ύπαρξη».

Μιλώντας για τις σχέσεις στην «Φάρμα», είπε «αν δεν ήταν ο Σάκης και ο Βασίλης θα είχαμε “σκοτωθεί”», ενώ μίλησε για πολλούς από τους συμπαίκτες του, μεταξύ των οποίων τον Μιχάλη Ιατρόπουλου και τον Τάσο Ξιαρχό:

