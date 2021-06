Life

Πάρις Χίλτον: Η αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία που είχε προκαλέσει σάλο πριν χρόνια

Τι είπε για τη φωτογραφία της που κυκλοφόρησε το 2000 στην οποία φαίνεται να φορά ένα μπλουζάκι με το σύνθημα "Σταματήστε να είστε φτωχοί".

Λένε ότι δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα βλέπεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Πάρις Χίλτον συμφωνεί και το επιβεβαιώνει.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κυκλοφόρησε μία φωτογραφία της Αμερικανίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας, μοντέλου, εγγονής του ιδρυτή της διάσημης αλυσίδας ξενοδοχείων, να στέκεται πάνω σε σκηνή φορώντας ροζ φούστα και tοp με το σύνθημα «STOP BEING POOR» («Σταματήστε να είστε φτωχοί»).

Είναι μία από αυτές τις αιώνιες εικόνες στο διαδίκτυο που περιφέρονται σε ψηφιακούς τόπους για χρόνια. Λοιπόν, είναι ψεύτικη. Είναι Photoshop. Κάποιοι γνώριζαν ήδη αυτό το γεγονός, αλλά προφανώς πολλοί ακόμη δεν το γνώριζαν - γι αυτό η Χίλτον έπρεπε να το καταγράψει στο TikTok.

«Υπάρχει λοιπόν αυτή η φωτογραφία στο διαδίκτυο για μένα. Είμαι σίγουρη ότι την έχετε δει» λέει η Χίλτον σε βίντεο που κοινοποίησε. «Δεν φόρεσα ποτέ αυτό το t-shirt. Είναι ολοκληρωτικά επεξεργασία με Photoshop. Όλοι πιστεύουν ότι είναι πραγματικό» αναφέρει.

Στη συνέχεια, η Χίλτον αποκαλύπτει μια φωτογραφία χωρίς επεξεργασία, στην οποία φορά ένα t-shirt με το σύνθημα «STOP BEING DESPERATE» (Σταματήστε να είστε απελπισμένοι). Το πρώην μοντέλο, κόρη του Ροντ Στιούαρτ, Κιμ Στιούαρτ είναι δίπλα της φορώντας t-shirt με το ίδιο μήνυμα. «Μην πιστεύετε ό,τι διαβάζετε» τονίζει η Πάρις Χίλτον.

Η αρχική φωτογραφία χρονολογείται από τον Απρίλιο του 2005, όταν η Χίλτον και η Στιούαρτ φόρεσαν τα t-shirts σε εκδήλωση παρουσίασης στο Λας Βέγκας της σειράς ρούχων της Νίκι Χίλτον «Chick by Nicky Hilton». Δεν είναι σαφές πού ή πότε ακριβώς δημιουργήθηκε η έκδοση με Photoshop. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι η φωτογραφία έχει αναβιώσει ως meme που χρησιμοποιείται συχνά για να επικρίνει τη συντηρητική οικονομική πολιτική.

