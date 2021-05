Πολιτική

Πελώνη: Δεν εξετάζονται αποκλειστικά προνόμια για τους εμβολιασμένους

Τι είπε η Κυβερνητική εκπρόσωπος για τη δυσλειτουργία καταχώρησης των self tests, τους εμβολιασμούς και το χρονοδιάγραμμα άρσης των περιοριστικών μέτρων.

«Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άτυπη σύνοδο των ηγετών των κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, φιλοδοξεί να είναι πρωταγωνίστρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η ανάκαμψη που θα ακολουθήσει την περιπέτεια της πανδημίας πρέπει να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Να αποβλέπει σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές αλλά και σε λιγότερες ανισότητες με καταπολέμηση των διακρίσεων».

Και η κυβερνητική εκπρόσωπος συνέχισε: «σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά του κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός στήριξε την πρόταση για την προσωρινή άρση των πνευματικών δικαιωμάτων των πατεντών των εμβολίων, όπως είχε κάνει ήδη από τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020, προκειμένου να παραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εμβόλια και να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες».

Συνεχίζεται η πορεία επανεκκίνησης οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Η κ. Πελώνη είπε ακόμη πως ο Πρωθυπουργός «υπογράμμισε τη σημασία της γρήγορης εφαρμογής του ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστη μετακίνηση των πολιτών που επιθυμούν να ταξιδέψουν, ενώ τόνισε την ανάγκη να μην υπάρχουν υπερβολικοί περιορισμοί κατά την επιστροφή των ταξιδιωτών στις χώρες προέλευσης».

Αναφορικά με την επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων επεσήμανε αναλυτικά πως «η χώρα μας συνεχίζει -κατόπιν θετικών εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας- την πορεία επανεκκίνησης οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης:

Από σήμερα Δευτέρα 10 Μαΐου λειτουργούν τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια , καθώς και τα τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων. Επαναρχίζουν, επίσης, οι πρακτικές ασκήσεις φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις σχολές, σε προγράμματα σπουδών α' και β΄ κύκλου.

Από σήμερα, επαναλειτουργούν τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Ξεκινούν επίσης οι προπονήσεις για αθλήματα που έχουν διοργανώσεις έως και τον Σεπτέμβριο, καθώς και η χρήση κολυμβητηρίων από αθλούμενους και θα ακολουθήσει σταδιακά η επανεκκίνηση πρόσθετων αθλητικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε ό,τι αφορά τον ιό.

Στις 14 Μαΐου γίνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα -τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία - με το άνοιγμα του Τουρισμού και την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων. Την ίδια μέρα γίνεται το πρώτο βήμα στο χώρο του Πολιτισμού με το άνοιγμα των μουσείων.

Στις 17 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ταυτόχρονα επανεκκινούν οι πρακτικές, και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και τα ωδεία.

Στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75%.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 28 Μαΐου, επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους -όχι όρθιους- με ποσοστό πληρότητας 50%».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε πώς θα γίνουν προσπάθειες για να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία, που παρατηρήθηκε το βράδυ στην καταχώρηση των self test μαθητών και καθηγητών στην ειδική πλατφόρμα, ενώ απέδωσε το πρόβλημα στη μαζική συμμετοχή.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεπεράσουμε τους 5.400.000 εμβολιασμούς

Όσον αφορά στην πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμών, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε πως «η επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων γίνεται σταδιακά, με προσοχή, με αυστηρή επιτήρηση στα μέτρα ατομικής και συλλογικής άμυνας, καθώς ο ιός παραμένει ανάμεσά μας και ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύμμαχοί μας στην πορεία αυτή είναι ο καιρός που επιτρέπει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ανοικτούς χώρους, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και ο εμβολιασμός που συνεχίζεται με υποδειγματικό τρόπο και συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς».

Και τόνισε: «Η Ελλάδα με τις 1.500 εμβολιαστικές γραμμές που λειτουργούν από αρχές Μαΐου εμβολιάζει πλέον πάνω από 100.000 πολίτες την ημέρα και έχει ήδη ξεπεράσει τους 3.640.000 εμβολιασμούς. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 10η θέση στην ΕΕ σε ποσοστό ημερήσιων εμβολιασμών ως μερίδιο επί του συνολικού πληθυσμού, αλλά και ως προς το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων, που φέρνει τη χώρα μας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεπεράσουμε τους 5.400.000 εμβολιασμούς. Θα έχει εμβολιαστεί με μία δόση περίπου το 33% του πληθυσμού και με τις δύο δόσεις, περίπου το 20% του πληθυσμού.

Περί τα τέλη Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα εμβολιασμού με όλα τα εμβόλια και για άλλες ηλικιακές ομάδες. Ξεκαθάρισε ότι μέχρι τότε δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για αποκλειστικά προνόμια σε εμβολιασμένους.

Παράλληλα, θα ξεκινήσουν εμβολιασμοί και από ιδιωτικούς φορείς για να έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν 4.000.000 εμβολιασμών τον Ιούνιο. Ανέβηκε, ήδη, στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr η φόρμα όπου μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι από τους ιδιωτικούς φορείς, - ιδιωτικά πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές- θέλουν να συμμετάσχουν στην “Επιχείρηση Ελευθερία”».

«Η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα»

Η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στη συνέχεια στο νομοθετικό έργο επισημαίνοντας πως η Κυβέρνηση «ενώ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της πανδημίας, προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα και η κοινωνία.

Κατατέθηκε, ήδη, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοσχέδιο, που ρυθμίζει το πλαίσιο των σχέσεων γονέων-τέκνων, μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο ή την ακύρωση ενός γάμου. Έχει ως βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των γονέων, καθώς καθιερώνει την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Ανάμεσα στα άλλα:

Προάγει εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.

Θεσπίζει το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει.

Καθιερώνει αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο στη ρύθμιση ζητημάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.

Θεσπίζει επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις για την προστασία των γυναικών και των παιδιών από κακοποιητικές συμπεριφορές, σύμφωνα με τις διεθνείς Συμβάσεις και ιδίως με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Στο μεταξύ, έχει ήδη δοθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετεί το στόχο που είχε θέσει προεκλογικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να μην μείνει «κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο».

Το νομοσχέδιο αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και την προστασία των αδέσποτων. Υπαγορεύει θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, φιλοζωικών οργανώσεων και πολιτών. Θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό πλαίσιο εποπτείας, ώστε η εφαρμογή του νέου νόμου να μη μείνει κενό γράμμα.

Διευρύνει τον κατάλογο των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων, προβλέπει πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις και αυστηροποιεί τις προβλέψεις για σημαντικές παραβάσεις».

