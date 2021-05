Αθλητικά

Super League 2 – Χαρδαλιάς: Δεν αναστέλλεται το πρωτάθλημα

Η ανακοίνωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτης για τη συνέχιση του πρωταθλήματος της Super League 2.

«Η αυστηροποίηση των όρων των υγειονομικών πρωτοκόλλων διεξαγωγής των αγώνων της Super League 2, καθώς και η θέσπιση επιτέλους συγκεκριμένου πλαισίου κυρώσεων για όσους τα παραβαίνουν, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο ο Πρόεδρος της Super League 2 και αποτελούν θέματα προς απόφαση στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, αποδεικνύουν το βάσιμο της ανησυχίας μας για τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν τις προηγούμενες εβδομάδες με τη μετακίνηση αποστολής συγκεκριμένης ομάδας, με προφανή κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, που συνεχίζει:

«Τα αντανακλαστικά της Super League 2, έστω και καθυστερημένα, έρχονται να καλύψουν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή των πρωτοκόλλων που είχαν εισηγηθεί και είχαν γίνει αποδεκτά από την Επιτροπή Επιδημιολόγων. Ως εκ τούτου, με δεδομένη την ανάληψη τόσο της ευθύνης όσο και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από τη Super League 2, και βέβαια παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις, με αποκλειστικό εκ μέρους μας κριτήριο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΜΕ σήμερα από την εισήγηση για αναστολή διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Αυτό, όμως, που προτίθεμαι, άμεσα, να πράξω είναι η κατάθεση, σήμερα μάλιστα, ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ διερεύνησης τυχόν αξιόποινων πράξεων που έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς και διοικητική αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη διερεύνηση τυχόν παραλείψεων στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Με την Δημόσια Υγεία ουδείς θα παίζει και σεβόμενοι την εδώ και μήνες υπομονή, επιμονή και θυσίες του ελληνικού λαού, δεν προτιθέμεθα να κάνουμε ουδεμία έκπτωση και να ανεχθούμε οποιαδήποτε παράλειψη ή δικαιολογία. Σε αγαστή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα πράττουμε τα δέοντα, πάντοτε», καταλήγει η ανακοίνωση του Γιώργου Χαρδαλιά.

