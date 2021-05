Life

Σαρκώδη χείλη στο λεπτό με μικρά μυστικά του μακιγιάζ

Τips ομορφιάς για τα χείλη που ονειρεύεσαι...

Το πρώτο βήμα για να αποκτήσουν τα χείλη σου την απαραίτητη υγρασία και βελούδινη όψη είναι η απολέπιση. Με μία οδοντόβουρτσα τρίψε τα χείλη σου με απαλές κινήσεις και ξέπλυνε με νερό.

Στη συνέχεια χάρισέ τους πλούσια ενυδάτωση με ένα lip balm με ενυδατικά συστατικά όπως είναι το shea butter ή το λάδι καρύδας.

