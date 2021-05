Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Ελεύθερος αφέθηκε ο 22χρονος

Αναβολή πήρε ο νεαρός επιδειξίας, με το δικηγόρο του να διαψεύδει φερόμενη δήλωσή του.

Αναβολή για την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 ζήτησε και έλαβε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο 22χρονος επιδειξίας για το περιστατικό σε βάρος 25χρονης στη Νέα Σμύρνη.

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο 22χρονος, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζήτησε αναβολή της εκδίκασης προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν οι συνολικά τέσσερις πάθουσες που προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος του μετά το πρόσφατο συμβάν, μάρτυρες, καθώς και για να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο συνήγορος του 22χρονου, Γιώργος Μυταούλης, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι το αίτημα αναβολής ζητήθηκε ώστε αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία της υπόθεσης «να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη». Επίσης, σημείωσε πως η δήλωση που αποδίδεται στον εντολέα του σχετικά με «βίτσιο να ακολουθεί ωραίες γυναίκες» ουδέποτε έγινε ούτε έχει καταγραφεί κάπου.

