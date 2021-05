Οικονομία

Τουρισμός - Le Point: Ύμνοι για την “ανεξερεύνητη” Ελλάδα

Εξασέλιδο αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού. Ποιες είναι οι περιοχές της Ελλάδας που προτρέπει τους Γάλλους ταξιδιώτες να επισκεφθούν.

Με εντυπωσιακό εξασέλιδο αφιέρωμα σε «ανεξερεύνητους» ελληνικούς προορισμούς υπό τον τίτλο “Η Ελλάδα χωρίς τις Κυκλάδες (ή σχεδόν)” [“La Grece sans les Cyclades (ou presque)”] κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος (6ης Μαΐου 2021) του μεγαλύτερης κυκλοφορίας εβδομαδιαίου πολιτικό-οικονομικoύ περιοδικού της Γαλλίας “Le Point”. Το αφιέρωμα υλοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας και με αφορμή την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα για το 2021.

Οι συντάκτες του περιοδικού προτρέπουν τους αναγνώστες να επισκεφθούν δέκα λιγότερο γνωστές και προβεβλημένες στους Γάλλους ταξιδιώτες ελληνικές περιοχές, παρουσιάζοντας μοναδικά χαρακτηριστικά τους που τις καθιστούν ελκυστικές και ξεχωριστές. «Καθώς η χώρα “ανοίγει” ξανά, δέκα τρόποι για να επιστρέψουμε στο βαθύ ελληνικό μπλε, τολμώντας να επισκεφτούμε καλά κρυμμένους προορισμούς», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, προτείνουν:

την αναζήτηση γοητευτικών όψεων του αρχιτεκτονικού μοντερνισμού, όπως αποτυπώνονται σε ένα μεσοπολεμικό οινοποιείο της δυτικής Πελοποννήσου , που έχει μετασκευαστεί σε σύγχρονο ξενοδοχείο,

, που έχει μετασκευαστεί σε σύγχρονο ξενοδοχείο, την επίσκεψη στο νησί της Κεφαλονιάς , το οποίο αποτελεί τη σκηνογραφία σε πολλά μυθιστορήματα του Γάλλου συγγραφέα Albert Cohen,

, το οποίο αποτελεί τη σκηνογραφία σε πολλά μυθιστορήματα του Γάλλου συγγραφέα Albert Cohen, την περιήγηση στην ενδοχώρα της Μεσσηνίας , με τους ελαιώνες, τους μεσαιωνικούς πύργους και την εξαίρετη τοπική κουζίνα,

, με τους ελαιώνες, τους μεσαιωνικούς πύργους και την εξαίρετη τοπική κουζίνα, την περιπλάνηση στη Θεσσαλονίκη , με τα βυζαντινά μνημεία UNESCO, τα οθωμανικά κατάλοιπα και τη μοναδική γαστρονομία της,

, με τα βυζαντινά μνημεία UNESCO, τα οθωμανικά κατάλοιπα και τη μοναδική γαστρονομία της, τη γνωριμία με την παράδοση του ρεμπέτικου στην Σύρο ,

, την πεζοπορία στα μονοπάτια και την αυθεντική φύση των Ζαγοροχωρίων στην Ήπειρο,

στην Ήπειρο, την απόλαυση των πανέμορφων παραλιών της Χαλκιδικής ,

, τη “χαρτογράφηση” των Εξαρχείων , της “ανήσυχης” και γοητευτικής γειτονιάς της Αθήνας, με το αξιοσημείωτο καλλιτεχνικό απόθεμα και την ενδιαφέρουσα street art,

, της “ανήσυχης” και γοητευτικής γειτονιάς της Αθήνας, με το αξιοσημείωτο καλλιτεχνικό απόθεμα και την ενδιαφέρουσα street art, την εξερεύνηση των μονοπατιών, των χωριών και του φυσικού πλούτου στο νησί της Χάλκης , και

, και την ανακάλυψη της Ύδρας, όπου έζησε και δημιούργησε σημαντικό μέρος του έργου του ο σπουδαίος τραγουδοποιός Leonard Cohen.

Το αφιέρωμα συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πλήθος χρηστικών πληροφοριών για τις αντίστοιχες περιοχές, που η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας παρείχε στη συντακτική ομάδα του περιοδικού.

