Φωτιά στην Αργυρούπολη (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν επί τόπου.

(πηγή εικόνας: irafina.gr)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Αργυρούπολη.

Η φωτιά ξέσποασε εν υπαίθρω στη συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Θήρας στην Αργυρούπολη.

Επί τόπου έσπευσαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα καθώς και εθελοντές πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά εν υπαίθρω στη συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Θήρας στην Αργυρούπολη Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα καθώς και εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 10, 2021

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συνολικά θα επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων,6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες.

Επίσης, με εντολή Αρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιεμτώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

#Ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Αργυρούπολης & συνολικά θα επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων,6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. Επίσης, με εντολή Αρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη μεταβαίνει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 10, 2021

Τελικώς, λίγο μετά τις 15:15 η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Πηγή βίντεο: Facebook / Giwrgos Theodora Karagiannis Exarchou