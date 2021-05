Life

“Η Φάρμα”: η υψηλή τηλεθέαση και όσα έγιναν Παρασκευή και Σάββατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πόσα εκατομμύρια τηλεθεατές είδαν τις εξελίξεις στην φάρμα στα δύο επεισόδια, που ολοκληρώθηκαν με την αποχώρηση του Στράτου Τζώρτζογλου.

Η «Φάρμα» άνοιξε και πάλι τις πόρτες της την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μαΐου, καταγράφοντας και τις δύο ημέρες πρωτιά στη ζώνη προβολής της.

Το ριάλιτι περιπέτειας, με τον Σάκη Τανιμανίδη, σημείωσε μέσο όρο 22,1%, στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό περίπου 10 μονάδες.

Τις υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψε στις γυναίκες 18-24 με μέσο όρο, και για τις δύο ημέρες, 31,9%.

Υψηλά ήταν τα νούμερα τηλεθέασης και στο ανδρικό κοινό, με τους άνδρες 25-44 να σημειώνουν μέσο όρο, και για τις δύο ημέρες, 28,1%.

Τη «Φάρμα» παρακολούθησαν για έστω και για 1’ λεπτό, 2.808.500 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού.

Οι παίκτες πέρασαν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αγροτικές δουλειές, δύσκολες δοκιμασίες, χαλαρές στιγμές, αλλά και καταστάσεις που δημιούργησαν έντονες διενέξεις.

Αρχηγός της εβδομάδας αναδείχθηκε ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος επέλεξε ως Υπηρέτες τον ΣΤΡΑΤΟ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ και τη ΦΕΝΙΑ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ. Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι τηλεθεατές ψήφισαν ως δημοφιλέστερο παίκτη τον ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟ.

Η νέα Αποστολή των παικτών ήταν να φτιάξουν ένα υπαίθριο γυμναστήριο, να μεταφυτεύσουν τα φυτά του θερμοκηπίου και να φτιάξουν ένα μεγαλύτερο σπιτάκι για τη Σίλβερ. Οι παίκτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την Αποστολή και έχασαν το Έπαθλο που ήταν μακαρόνια με κιμά, σοκολάτες και παστέλια.





Η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΜΑΚΡΗ και του ΣΤΡΑΤΟY ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ, ο οποίος συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα Αγωνίσματα και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».

Τη Μονομαχία ανάμεσα στον ΣΤΡΑΤΟ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ και τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΚΡΗ (ΝΤΟΥΠΗ) την περίμεναν με αγωνία όλοι οι αγρότες, αφού ο ΣΤΡΑΤΟΣ επέλεξε ως αντίπαλο έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες της Φάρμας. Πολλοί θεώρησαν ότι ο ΣΤΡΑΤΟΣ επιζητούσε μια ηρωική έξοδο από το παιχνίδι, αλλά μόλις οι δύο Μονομάχοι κατέβηκαν στον Αχυρώνα, οι αγρότες αντίκρισαν το αστείρευτο πάθος και τη δύναμη που έκρυβε μέσα του. Μετά από 5 συγκλονιστικούς Αγώνες και αφού ξεπέρασε τα όριά του, ο ΣΤΡΑΤΟΣ λύγισε στο τελευταίο αγώνισμα και έτσι αποχώρησε από τη Φάρμα. Αν και ηττημένος, κατάφερε να φύγει με το κεφάλι ψηλά, αποδεικνύοντας σε όλους, αλλά κυρίως στον εαυτό του, ότι η δύναμη που κρύβει μέσα του μπορεί να κάνει τα πάντα πιθανά.

Το πρωί της Δευτέρας, ο "σαρωτικός" Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε στο "Πρωινό" και μίλησε για όλους και για όλα.

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα αγωνιστούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους και το Έπαθλο, αλλά και για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Όλοι θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιος θα αποχωρήσει;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008.

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Ίαν Στρατής και Μαίρη Συνατσάκη σε τρυφερές στιγμές! (εικόνες)

Πτολεμαϊδα: σκότωσε την μητέρα του και αυτοκτόνησε

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έγινε γιαγιά (εικόνες)