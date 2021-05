Πολιτική

Μητσοτάκης - Σάντσεθ: έπαινοι για το ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμού

Τι είπε για την Τουρκία ο πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια Σάντσεθ για τους εμβολιασμούς. Το σχόλιο για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας.

Η επόμενη ημέρα της πανδημίας, το ευρωπαϊκό «πράσινο πιστοποιητικό», αλλά και οι πατέντες των εμβολίων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Τις δύο χώρες τις συνδέουν πολλά. Η ιστορία, η Μεσόγειος, όσο και η πίστη στο διεθνές δίκαιο και στη σύγχρονη, ανοικτή Δημοκρατία» τόνισε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις του με τον Ισπανό ομόλογό του και σημείωσε ότι: «Ιδιαίτερα μας απασχόλησε η επόμενη ημέρα της πανδημίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι τώρα προωθείται το Ευρωπαϊκό Πράσινο Πιστοποιητικό. Είναι μια επιλογή που προσωπικά είχα εισηγηθεί και τη στήριξε αμέσως η Ισπανία. Αποτελεί διαβατήριο για την πιο ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα του τουρισμού».

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης, επισήμανε για την αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία λέγοντας πως «αναγνωρίσαμε τις πολλές καλές στιγμές και τις λίγες κακές της ευρωπαϊκής αντίδρασης» και συμπληρώνοντας ότι «Οι πρώτες πρέπει να προσανατολιστούν στο πεδίο των εμβολιασμών των τρίτων χωρών»

«Ζητούμενο η γρήγορη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε με έμφαση ότι «Η άρση των πνευματικών δικαιωμάτων και των πατεντών των εμβολίων μπορεί να είναι ένα μέρος μόνο της λύσης, αλλά είναι μια πολύ σημαντική διάσταση του προβλήματος. Ζητούμενο είναι πως θα επιτρέψουμε να παραχθούν περισσότερα εμβόλια και να εξαχθούν ανεμπόδιστα στις χώρες που το έχουν ανάγκη».

Μητσοτάκης: Και οι δύο κινούμαστε μακριά από κάθε λογής λαϊκισμούς και είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων

«Στις ελληνο-ισπανικές σχέσεις υπάρχουν σημαντικότατα περιθώρια ανάπτυξης» ανέφερε στη συνέχεια ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Με τον πρωθυπουργό Σάντσεθ, ήμασταν από τους πρώτους που προτείναμε το τολμηρό βήμα πριν από 15 μήνες και σήμερα οι χώρες μας είναι από τις πρώτες που έχουν καταθέσει τα εθνικά σχέδια για το Ταμείο Ανάκαμψης και προσδοκούμε ότι θα είναι από τα πρώτα που θα εγκριθούν. Η χώρα μας κάνει ήδη τα πρώτα τολμηρά βήματα. Η πράσινη ανάπτυξη προχωρά. Η ψηφιακή μετάβαση μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα όπως δείχνει και η άρτια οργάνωση των εμβολιασμών. Κοινό είναι το ενδιαφέρον και για τον κοινωνικό πυλώνα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας με αναφορά στην Τουρκία:

«Η οικονομική ευημερία προϋποθέτει και ασφάλεια. Συζητήσαμε για τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Η Ισπανία ενδιαφέρεται για την Λιβύη και όπως και η Ελλάδα για τη νομιμότητα στην κοινή μας θάλασσα. Απορρίπτει προκλήσεις σαν και αυτές της Άγκυρας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Η ελληνική θέση είναι απολύτως κατανοητή. Κάθε ένταση σταματά μόνο όταν σταματούν οι συμπεριφορές που την προκαλούν. Κάθε διαφορά έχει μόνο ένα δρόμο επίλυσης, αυτόν των συζητήσεων. Και κάθε συζήτηση έχει πλαίσιο, αυτό του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Είναι στο χέρι των γειτόνων μας να συμβαδίσουν».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό λέγοντας: «Έχουμε κοινά επιχειρήματα στο μεταναστευτικό ιδίως σε ότι αφορά τα κράτη υποδοχής. Η Τουρκία έχει υποχρέωση να ελέγξει παράνομες ροές και η Ευρώπη την ευκαιρία να δείξει ότι το πρόβλημα απαιτεί δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης».

«Και οι δύο κινούμαστε μακριά από κάθε λογής λαϊκισμούς» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε ότι και οι δυο είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων: «Είμαστε αισιόδοξοι για τη συναρπαστική διαδρομή που θα ακολουθήσουν συνολικά οι ευρωπαϊκοί λαοί. Οι χώρες μας έχουν πολλούς φωτεινούς οδηγούς, την τόλμη των αρχαίων Ελλήνων, την ευαισθησία και το βάθος των έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το θάρρος του Θερβάντες στη ναυμαχία της Ναυπάκτου και το δίδαγμα που μας κληρονόμησε όταν έλεγε να αγαπάμε πιο πολύ από αυτό που είμαστε αυτό που θα γίνουμε».

Σάντσεθ: Να συγχαρώ την ελληνική κυβέρνηση που κάνει τους εμβολιασμούς με ταχύτητα

«Να μιλήσω για την αμοιβαία αδελφοσύνη και να πω ότι χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ» είπε από την πλευρά του, ξεκινώντας τις δικές του δηλώσεις ο Πέδρο Σάντσεθ. «Κυριάκο ήθελα να συγχαρώ και εσένα και τον ελληνικό λαό για τα 200 χρόνια από την Ανεξαρτησία» συνέχισε ο Ισπανός πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Η πανδημία ήταν πάρα πολύ δύσκολη στην Ευρώπη. Να υπογραμμίσω κάτι που έγινε μετά τον περασμένο Μάρτη, όταν ένας ιός που ήταν άγνωστος προκάλεσε τόση ζημιά. Εμείς αισθανθήκαμε την αλληλεγγύη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Ακόμα υπάρχουν θύματα και άνθρωποι που υποφέρουν στα νοσοκομεία της Ισπανίας. Εμείς συλλυπούμαστε και είμαστε κοντά σε όσους έχασαν ανθρώπους τους και όσους είναι στο τραπέζι του πόνου και υποφέρουν».

«Χάρις στον εμβολιασμό μπορούμε να αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι» συνέχισε ο κ. Σάντσεθ. «Θα εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την ελληνική κυβέρνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Θα ήθελα να συγχαρώ την ελληνική κυβέρνηση που κάνει τον εμβολιασμό με τεράστια ταχύτητα. Τουλάχιστον το 1/4 του ισπανικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Περίπου 6 εκατ. Ισπανοί και με τα δύο εμβόλια. Είμαστε σε απόσταση 100 ημερών ώστε το 70% του ισπανικού λαού να είναι εμβολιασμένο».

Συνεχίζοντας, ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε πως οφείλει «Να αναγνωρίσω την εξαιρετική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά την πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για θέματα ανάπτυξης και ηλεκτρονικής ανάπτυξης. Αυτό βοηθάει τους οικονομικούς κλάδους. Το ίδιο γίνεται και στην Ισπανία βοηθώντας να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας».

Σάντσεθ: Εξαιρετικές οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ τις χαρακτήρισε «εξαιρετικές» λέγοντας πως «πρέπει να τις φέρουμε ακόμα πιο κοντά. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα στον εμπορικό τομέα. Υπάρχουν πολλές ισπανικές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες και συγκυρίες για να το πράξουν. Έχουμε κοινούς στόχους».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός είναι «συμφέρον της Ισπανίας να αναπτύξει τους δεσμούς της με την Ελλάδα» καθώς «Έχουμε πολλά κοινά. Τα βλέπουμε και κατά τη διάρκεια των διασκέψεων κορυφής. Θέλουμε να ενισχύσουμε δεσμούς και σχέσεις με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες και έτη θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο στενές σχέσεις για το καλό των κοινωνιών μας».

Κλείνοντας ο κ. Σάντσεθ σημείωσε πως «Εγώ αισθάνομαι εδώ σαν στο σπίτι μου. Πολλοί Έλληνες επισκέπτονται την Ισπανία και αισθάνονται σαν στο σπίτι τους».

