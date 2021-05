Οικονομία

Προϋπολογισμός: απλήρωτοι φόροι - “βουνό” τον Μάρτιο

Εξαιρετικά «ανηφορικός» μήνας για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για τα δημόσια οικονομικά αποδείχτηκε ο Μάρτιος.

Του Νίκου Ρογκάκου

Δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους αποδείχθηκε ο Μάρτιος με τους απλήρωτους φόρους σε μηνιαία βάση να κάνουν άλμα κατά 627 εκατ. ευρώ και να διαμορφώνονται στο τρίμηνο σε 2,164 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 η αύξηση είναι της τάξεως του 25% καθώς τον αντίστοιχο περυσινό μήνα οι απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις ήταν 503 εκατ. ευρώ.

Η πανδημία φαίνεται να έχει βάλει το «χεράκι» της σε συνδυασμό με το γεγονός πως φέτος δεν υπήρξε πάγωμα φορολογικών υποχρεώσεων αλλά οι προθεσμίες συνέχισαν να τρέχουν κανονικά , με εξαίρεση ρυθμισμένες φορολογικές οφειλές των οποίων η μηνιαία δόση μεταφέρθηκε στο τέλος της ρύθμισης.

Κόντρα στην εικόνα επιδείνωσης των φορολογικών εκκρεμοτήτων των πολιτών, η ΑΑΔΕ φαίνεται να έχει πετύχει μια από τις καλύτερες επιδόσεις της στην επιστροφή ΦΠΑ. Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα δείχνουν υψηλό 95% όσον αφορά στην ικανοποίηση αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ μέσα σε 90 ημέρες . Συγκεκριμένα οι επιστροφές ΦΠΑ στο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 488 εκατ. ευρώ με τη διεκπεραίωση 18,509 αιτημάτων. Στον αντίποδα βέβαια, 975 αιτήματα παραμένουν στο συρτάρι για πάνω από 90 ημέρες με την εφορία να οφείλει σε αυτούς πολύτιμη ρευστότητα μέσω ΦΠΑ ύψους 333 εκατ. ευρώ.

Συνολικά οι ανοιχτοί λογαριασμοί υπό μορφή παλαιών και φρέσκων ληξιπρόθεσμων χρεών στο δημόσιο ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου σε 109.078 δισ. ευρώ με το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αν αφαιρεθούν διαγραφές και ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές να διαμορφώνεται σε 84,864 δισ. ευρώ.

