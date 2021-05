Κοινωνία

Αντιπυρική περίοδος - Αττική: σε έκτακτη ανάγκη 18 περιοχές

Οι περιοχές της Αττικής που μπαίνουν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου.

Σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν 18 περιοχές της Αττικής, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης σε πολλές περιοχές της χώρας και ειδικά της Αττικής, καθώς και την αξιοποίηση προγνωστικών μοντέλων, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, και απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου. Η εν λόγω κατάσταση κηρύχθηκε προκειμένου να δρομολογηθούν έργα που αφορούν σε προληπτική απομάκρυνση βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδίως σε μικτές περιοχές δασών/πόλεων και οικισμών.

«Πρόκειται για μια αναγκαία και σημαντική πρωτοβουλία, μια συντονισμένη προσπάθεια με τη συνεργασία όλων των φορέων και κυρίως των δήμων της Αττικής, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του υπουργού μας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ώστε να διασφαλιστεί ότι πουθενά δε θα έχουμε φαινόμενα αμελούς διαχείρισης υλικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστία εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μέσα από τα μοντέλα προσομοίωσης τα οποία “τρέξαμε” και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, των επιτελών και των αξιωματικών μας, προέκυψαν περιοχές στην Αττική όπου, μια σειρά από συνθήκες και συγκυρίες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ακραίες επικίνδυνες καταστάσεις», επισήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ προσέθεσε ότι για το λόγο αυτό και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας και τη βέλτιστη επιτέλεση της αποστολής μας, προχώρησαν στη συγκεκριμένη απόφαση (έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια: https://bit.ly/3eZIqsk).

«Είναι ώρα όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι δήμοι και δημοτικές υπηρεσίες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Η Πολιτική Προστασία είναι και θα είναι πάντα αρωγός, παρέχοντάς τους κάθε δυνατότητα θωράκισης της περιοχής τους για την ασφάλεια όλων μας. Αρρυθμίες, παθογένειες, δικαιολογίες, ασυνεννοησίες δεκαετιών πρέπει να τελειώσουν», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν συνεχείς και αλλεπάλληλες επιτελικές και επιχειρησιακές συσκέψεις στην Πολιτική Προστασία, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, με συμμετοχή του συνόλου της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και δημάρχων της Αττικής, ενώ πραγματοποιήθηκε και εναέρια κατόπτευση περιοχών της Αττικής, για την καλύτερη προετοιμασία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίζεται η κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για διάστημα δύο μηνών, δηλαδή έως και 10-07-2021:

των Κοινοτήτων Λαυρεωτικής της Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Κερατέας της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής,

της Κοινότητας Μαρκοπούλου-Μεσογαίας της Δ.Ε. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας,

των Κοινοτήτων Ραφήνας της Δ.Ε. Ραφήνας και Πικερμίου της Δ.Ε. Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου,

της Κοινότητας Σπάτων -Λούτσας της Δ.Ε. Σπάτων -Λούτσας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος,

των Κοινοτήτων Νέας Μάκρης της Δ.Ε. Νέας Μάκρης και Μαραθώνος της Δ.Ε. Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνα,

των Κοινοτήτων Εκάλης της Δ.Ε. Εκάλης και Νέας Ερυθραίας της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς,

των Κοινοτήτων Κρυονερίου της Δ.Ε. Κρυονερίου, Ανοίξεως της Δ.Ε. Ανοίξεως, Δροσιάς της Δ.Ε. Δροσιάς, Ροδοπόλεως της Δ.Ε. Ροδοπόλεως, και Διονύσου της Δ.Ε. Διονύσου του Δήμου Διονύσου,

των Κοινοτήτων Καλάμου της Δ.Ε. Καλάμου, Μαρκοπούλου Ωρωπού της Δ.Ε. Μαρκοπούλου Ωρωπού και Αφιδνών της Δ.Ε. Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού,

των Κοινοτήτων Θρακομακεδόνων της Δ.Ε. Θρακομακεδόνων και Αχαρνών της Δ.Ε. Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών,

των Κοινοτήτων Μάνδρας της Δ.Ε. Μάνδρας και Βιλίων της Δ.Ε. Βιλίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας,

της Κοινότητας Αιαντείου της Δ. Ε. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνας

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής εκδίδεται προκειμένου να δρομολογηθούν έργα και εργασίες που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Τα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν με βάση την παρούσα απόφαση αφορούν δασοκομικούς-φυτοτεχνικούς χειρισμούς προληπτικής απομάκρυνσης μέρους της φυσικής βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου σε περιοχές όπως, στη ζώνη μίξης δασών/πόλεων και οικισμών για λόγους προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων από επερχομένη δασική πυρκαγιά, σε περιοχές ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν (πλευρικά) κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις.

Στα έργα και εργασίες που θα δρομολογηθούν συμπεριλαμβάνεται και η άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, η συντήρηση και βελτίωση βατότητας του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου, η συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων, όπως επίσης και όποιο άλλο έργο ή εργασία κρίνεται αναγκαία και απορρέει ως υποχρέωση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών σύμφωνα και με το Γενικό Σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

