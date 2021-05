Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης - απολογία: αρνούμαι τις κατηγορίες, είμαι αθώος

Τι είπε στην απολογία του ο παρουσιαστής, ο οποίος παραμένει στη φυλακή.

Στη φυλακή εξακολουθεί να βρίσκεται ο Μένιος Φουρθιώτης και οι δύο συγκατηγορούμενοι του με απόφαση του εισαγγελέα, έπειτα από την πολύωρη απολογία τους ενώπιον του 30ου τακτικού ανακριτή.

Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με το σκεπτικό ότι «προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής τους και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως συνάγεται πως αν αφεθούν ελεύθεροι θα διαπράξουν νέα κακουργήματα ή πλημμελήματα».

Εναντίον του παρουσιαστή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα αδικήματα (δύο κακουργήματα και επτά πλημμελήματα): ηθική αυτουργία στην επίθεση που έγινε στις 16 Απριλίου στο σπίτι του, σύσταση συμμορίας, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, οπλοφορία, προμήθεια, κατοχή εκρηκτικής βόμβας και διακεκριμένη φθορά, απόπειρα εκβίασης και ψευδή καταγγελία).

Στην απολογία του, πάντως, η οποία είδε το "φως" της δημοσιότητα, αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν έχει καταλάβει ποιος είναι ο λόγους που τον έχουν εμπλέξει.

Ολόκληρη η απολογία του Μένιου Φουρθιώτη:

«Αρνούμαι τις κατηγορίες (….). Η φρουρά ουδέποτε αφαιρέθηκε. Πρόκειται για παρερμηνεία. Φρουρούμαι μέχρι σήμερα απλά όχι στο βαθμό που φρουρούμουν πριν. Το σπίτι αυτή τη στιγμή φυλάσσεται όπως και ο εργασιακός μου χώρος. Και στις υπόλοιπες επαγγελματικές μου δραστηριότητες, δηλαδή την εκπομπή, την εφημερίδα, το ραδιόφωνο και τις ιστοσελίδες υπάρχει αυστηρή επιτήρηση και φρούρηση. Η προσωπική μου φρουρά είναι αυτή που αφαιρέθηκε. Πράγματι περί τις αρχές του Απριλίου όταν περιορίστηκε η φρούρηση του προσώπου απευθύνθηκα σε εταιρείες security, οι οποίες αρνήθηκαν να αναλάβουν τη φρούρησή μου φοβούμενοι τον ντόρο της δημοσιότητας που είχε ήδη προκύψει. Στη συνέχεια απευθύνθηκα σε άτομα που δουλεύουν για τον κ. Βρυώνη και στο κανάλι Έψιλον και απασχολούνται στη φύλαξη των εγκαταστάσεων του. Συγκεκριμένα απευθύνθηκα στον Γ. Π. (ΓΙΩΡΓΟ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟ), ο οποίος γνωρίζω ότι φυλάσσει τις εγκαταστάσεις από το 2012 προκειμένου να αναλάβει τη συνοδεία μου από το κανάλι προς την οικεία μου και αντίστροφα καθώς και σε διάφορες άλλες εξόδους μου, καθώς επίσης και να επιτηρεί την οικία μου, αφού από το σπίτι έχει αφαιρεθεί ο αστυνομικός φύλακας. (…)

Ο Γ.Π μου πρότεινε τον Γ. Σ (ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΩΚΗ), τον οποίο θυμάμαι από το 2018 χωρίς να είμαι σίγουρος όταν ασκούσε καθήκοντα φύλαξης στις εγκαταστάσεις του Εψιλον και του Ρarty Fm ο οποίος τότε δεν μου άνηκε. ….Ακολούθησε συνάντηση και συμφωνήθηκε ότι σας ανέφερα ήδη παραπάνω, να με συνοδεύουν σε διάφορες μετακινήσεις μου και να επιτηρούν το χώρο της οικίας μου και εσωτερικά και εξωτερικά. Συναντήσεις δεν είχαμε αρκετές είχαμε όμως τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ μας πάρα πολλές.

Ερώτηση: Τον αριθμό…… τον χρησιμοποιείτε;

Απάντηση: Όχι. Είμαι διαχειριστής και εκπρόσωπος πολλών εταιρειών και έχουμε πολλά εταιρικά τηλέφωνα και αδυνατώ να γνωρίζω ποιος συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τον αριθμό αυτό.

Ερώτηση: Άρα δεν στείλατε και το μήνυμα στις 16.04.2021 και ώρα 01.55 στον Γ. Π. με το περιεχόμενο «αν υπάρχει πρόβλημα πες μου να βοηθήσω»;

Απάντηση: Όχι δεν έστειλα αυτό το μήνυμα. (…..)

Ερώτηση: Στις 16.4. 2021 και ώρα 01.00 όταν συνέβη το περιστατικό των πυροβολισμών στους αστυνομικούς εσείς απασχολούσατε στη φύλαξή σας ήδη τους συγκατηγορούμενούς σας Γ.Π και Γ.Σ;

Απάντηση: Εγώ σίγουρα μιλούσα με τον Γ. Π με τον οποίο είχα περισσότερη οικειότητα και τον πίεζα να έρθει γιατί φοβόμουν αλλά πάντως νομίζω ότι δεν είχαν αναλάβει ακόμη καθήκοντα φύλαξής μου. Μάλιστα θυμάμαι ότι λόγω των πυροβολισμών στους αστυνομικούς είχα τρομοκρατηθεί και είχα καλέσει και τους δικηγόρους μου (…..)

Ερώτηση: Στο περιστατικό των πυροβολισμών στην οικία σας στις 16.04.2021 και ώρα 22:11 εσείς απασχολούσατε ανωτέρω; : Στοστις 16.04.2021 και ώρα 22:11 εσείς απασχολούσατε ανωτέρω;

Απάντηση: Σίγουρα δεν είχαν ξεκινήσει ή αν είχε ξεκινήσει η φύλαξη θα είχε ξεκινήσει περιμετρικά της οικίας και πάλι σας λέω δεν το θυμάμαι με βεβαιότητα. Εγώ τον βράδυ των πυροβολισμών μιλούσα με τον (….), ο οποίος άκουσε τους πυροβολισμούς από το τηλέφωνο. Αμέσως έκλεισα το τηλέφωνο έπεσα κάτω και χτύπησα το συναγερμό. Κάλεσε ο (αναφέρει το όνομα του προσώπου με το οποίο μιλούσε στο τηλέφωνο) την αστυνομία και εγώ κάλεσα όλους τους δικηγόρους μου τρομοκρατημένος.

Ερώτηση: Καλέσατε επίσης τους συγκατηγορουμένους σας Γ.Π. και Γ.Σ.;

Απάντηση: Δεν θυμάμαι.

Ερώτηση: Γνωρίζετε που ήταν ο Γ.Π και Γ. Σ εκείνη τη στιγμή;

Απάντηση: Όχι δεν το γνωρίζω

Ερώτηση: Ο Γ.Π προανακριτικά κατέθεσε ότι βραδινές ώρες της 16.04.2021 είχε πάει να ελέγξει την περιοχή που μένατε μαζί με τον Γ.Σ. Το γνωρίζατε;

Απάντηση: Κάλεσα την αστυνομία και κάλεσα και τον Γ.Π και τους είπα να έχουν το νου τους στην οικία μου μετά και τους πυροβολισμούς στην στη Νέα Ερυθραία. Τι ώρα ακριβώς ήλθαν και ποιο ακριβώς δρομολόγιο ακολούθησαν εγώ δεν το ξέρω.

Ερώτηση: Ποιοι ήσασταν στην οικία όταν έγινε η έκρηξη; : Ποιοι ήσασταν

Απάντηση: Ήταν η Μ.Π, η Β.Π εγώ και ο ΓΠ (ο συγκατηγορούμενός του). Όταν έγινε η έκρηξη τρομάξαμε. Οι γυναίκες ήταν στα δωμάτιά τους και ο Γ.Π ήταν στο χώρο της πισίνας και ασκούσε επίβλεψη. Δεν θυμάμαι αν ήταν έξω όταν έγινε η έκρηξη. Όταν έγινε η έκρηξη χτύπησε ο συναγερμός, κάλεσα την αστυνομία, καθώς και τον συνήγορο μου ….και τον ….Η αστυνομία εκείνη την μέρα πήρε μαρτυρική κατάθεση μονό από εμένα αλλά δεν πήρε από τους άλλους. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο λόγος που με έχουν εμπλέξει σε αυτό το κομμάτι.

Ερώτηση: Ο Γ.Σ είπε ότι είχε αφήσει στο κανάλι έναν σάκο επί του οποίου βρέθηκε βιολογικό υλικό του και είναι ο σάκος που έπεσε από τον δράστη που πυροβόλησε τους αστυνομικούς στις 16.4.2021 ώρα 01.00.Γνωρίζεται κάτι για αυτό;

Απάντηση: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι για αυτό γιατί πρόκειται για τις ίδιες εγκαταστάσεις του OPEN, του ΣΚΑΙ και του Έψιλον και μπαινοβγαίνει πολύς κόσμος. Είμαι αθώος και είμαι πάντα στη διάθεση της δικαιοσύνης.