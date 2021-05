Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές και πόσες μολύνσεις εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά δεκάδες την Δευτέρα ο αριθμός των ασθενών που κατέληξαν από επιπλοκές της COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ σε υψηλά επίπεδα, αν και αποκλιμακούμενος, διατηρείται ο αριθμός των διασωληνεμένων στις ΜΕΘ.

Την Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1904 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 1.904 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 10 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 802 νέα κρούσματα, 184 στη Θεσσαλονίκη, στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν 107, στη Λάρισα 46 και στην Αχαΐα 49.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

