8 βήματα για να αντιμετωπίσεις την κατακράτηση υγρών

Απλές αλλαγές που μπορείς να κάνεις στη διατροφή σου για να ξεπρηστείς.

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από περίπου 60% νερό, το οποίο παίζει βασικό ρόλο σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού μας.

Εάν έχεις παρατηρήσει ότι αυξήθηκε το βάρος σου κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας ή λίγων ημερών, πιθανότατα να πρόκειται για κάποια κατακράτηση υγρών. Μάλιστα είναι φυσιολογικό εάν το βάρος κυμαίνεται από μισό με ένα ή και δύο κιλά από μέρα σε μέρα, αυτό να οφείλεται στην κατακράτηση υγρών. Η υπερβολική συσσώρευση υγρών στους ιστούς και στο κυκλοφορικό σύστημα δηλαδή μπορεί να είναι ο κύριος λόγος πίσω από αυτήν την διακύμανση. Ο καιρός, τα προεμμηνορροϊκά συμπτώματα ή οι παρενέργειες φαρμάκων μπορεί να είναι κάποιες αιτίες. Κάποιες μικρές αλλαγές στη διατροφή και στη σωματική δραστηριότητα μπορούν να σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις μία ήπια κατακράτηση που μπορεί να σε ταλαιπωρεί.

Παρακάτω ακολουθούν 8 τρόποι για να μειώσεις την κατακράτηση υγρών:

Μείωσε την πρόσληψη αλατιού

Επίσης απέφυγε και τα τροφίμων που μπορεί να το περιέχουν (πχ επεξεργασμένα τρόφιμα). Το αλάτι ή το νάτριο παίζει βασικό ρόλο στην ισορροπία υγρών.

Αύξησε την κατανάλωση νερού

Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση νερού. Φρόντισε να πίνεις την συνιστώμενη ποσότητα νερού μέσα στην ημέρα

Ασκήσου σε τακτική βάση

Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσεις μια φυσική ισορροπία των σωματικών υγρών.

