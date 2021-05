Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια στην Ελλάδα (βίντεο)

Οι προβληματισμοί για συγκεκριμένα σκευάσματα και το προγραμμα κάλυψης του πληθυσμού.

Ενημέρωση, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των θανάτων, διασωληνωμένων και νέων κρουσμάτων της Δευτέρας, έκαναν για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, oi: Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και

και Μάριο Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε τόσο στην ανάγκη να ειναι της ίδιας εταιρείας και οι δύο δόσεις κάθε εμβολίου με δύο δόσεις, ενώ μίλησε ακόμη για τον εμβολιασμό των παιδιών έναντι του κορονοϊού, ενώ έδωσε χρήσιμες οδηγίες και για το πότε μπορούν να γίνουν αιμοδότες όσοι ανάρρωσαν απο τον κορονοϊό και όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο

