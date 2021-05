Κοινωνία

Φωτιά στο Κορωπί

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Πευκών στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα. Επίσης στην επιχείρηση παίρνουν μέρος το METΠE, καθώς και δύο αεροσκάφη και εθελοντές πυροσβέστες.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ρίμπας μέχρι τη Λεωφόρο Καλυβίων.

Λίγη ώρα πριν έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία ότι 18 περιοχές της Αττικής κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης, καθώς και την αξιοποίηση προγνωστικών μοντέλων.

Η εν λόγω κατάσταση κηρύχθηκε προκειμένου να δρομολογηθούν έργα που αφορούν σε προληπτική απομάκρυνση βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδίως σε μικτές περιοχές δασών/πόλεων και οικισμών.

