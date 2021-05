Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου για AstraZeneca: η β΄ δόση πρέπει να είνα από το ίδιο εμβόλιο

Τι είπε για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού στα παιδιά. Πότε μπορούν να γίνουν αιμοδότες όσοι πέρασαν την Covid19 καιι πότε όσοι εμβολιάζονται.

«Πρόσφατα αναθεωρήθηκαν σε Βρετανία και Γερμανία οι οδηγίες για το εμβόλιο της AstraZeneca, στην μεν με όριο εμβολιασμών αντί έως 30 σε άτομα έως 40 ετών, στην δε Γερμανία με σύσταση για εμβολιασμό όλου του ενήλικου πληθυσμού, ενώ υπήρχαν έως τώρα συγκεκριμένα όρια. Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στα δεδομένα που ισχύουν σε κάθε χώρα. Αυτά τα αναφέρω για να τονίσω ότι όλες οι μεταβολές στηρίζονται πάνω σε δεδομένα», είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Όπως σημείωσε, «μετά τις εξελίξεις και τις αναταράξεις λόγω των σπάνιων συμβάντων των θρομβώσεων, ένα από τα ερωτήματα στα οποία περιμέναμε απάντηση, ήταν η συνέχεια με τον εμβολιασμό με την β΄ δόση του εμβολίου της AstraZeneca. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να δώσει δεδομένα για την ασφάλεια του εμβολίου ήταν η Βρετανία. Προσφάτως υπήρξε ανακοίνωση από την αρμόδια αρχή ότι όλοι θα πρέπει και είναι ασφαλές να κάνουν την β΄ δόση του εμβολίου της AstraZeneca». Η κ. Θεοδωρίδου σημείωσε ότι «πολλές χώρες προχώρησαν εν τω μεταξύ σε αναζήτηση άλλου τύπου εμβολίου. Αυτός ο τύπος του εμβολίου είναι υπό διερεύνηση και μέσα στο καλοκαίρι αναμένονται απαντήσεις για ένα άλλο εμβόλιο ως εναλλακτικό. Αλλά μέχρι να υπάρξει σαφής απάντηση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα μεταβάλλει την ασφάλεια του εμβολίου, ισχύει η σύσταση ότι θα πρέπει η πρώτη και η δεύτερη δόση να είναι από το ίδιο εμβόλιο». Παράλληλα, ανέφερε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, «όλες οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει μελέτες για τον εμβολιασμό των παιδιών, καθώς όλα τα εμβόλια που υπάρχουν έως τώρα αφορούν άτομα 18 ετών και άνω, εκτός της Pfizer που είναι για άτομα 16 ετών και πάνω, ενώ η εταιρεία περιμένει επιβεβαίωση για εμβόλια σε παιδιά 12 – 15 ετών». «Ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι μικρός, γι' αυτό ο στόχος του εμβολίου στα παιδιά είναι διαφορετικός από αυτόν για τους ενήλικες. Εδώ ο στόχος είναι ότι τα παιδιά αποτελούν το 25% μιας χώρας και ο εμβολιασμός τους θα συμβάλλει να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία και να μειωθεί η διασπορά στην κοινότητα. Τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες. Έχουν πολλές διαφορές και στην ανοσιακή απάντηση και στην πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, επομένως θα έλεγα ότι ναι μεν θα υπάρχει σύντομα η ετοιμότητα για εμβόλια στα παιδιά, αλλά ο εμβολιασμός στα παιδιά θα πρέπει να γίνει με προσοχή και μόνο αν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιβάλλουν. Όμως ας μην σκεφτόμαστε τον εμβολιασμό των παιδιών, όταν έχουμε κενά στον εμβολιασμό των ενηλίκων», επεσήμανε η κ. Θεοδωρίδου. Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών απηύθυνε εκ νέου έκκληση σε αιμοδότες για την δωρεά αίματος, αιμοπεταλίων και πλάσματος, ενώ ανέφερε ότι «άτομα που έχουν νοσήσει μπορούν να δώσουν αίμα 14 ημέρες από την ανάρρωση τους, ενώ όσοι έχουν κάνει όλες τις δόσεις ενός εμβολίου μπορούν να δώσουν άμεσα αίμα ή σύμφωνα με άλλες συστάσεις, αφού περάσουν 7 ημέρες από την τελευταία δόση».

