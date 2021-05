Κοινωνία

Επιδειξίας στη Νέα Σμύρνη: έρευνες και για βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις

Αναβολή πήρε ο νεαρός επιδειξίας. Πότε θα δικαστεί. Τι λέει ο συνήγορός του. Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες σε βάρος του.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα δικαστεί ο 22χρονος από τη Νέα Σμύρνη, που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή. Ζήτησε αναβολή, ώστε να έρθουν να καταθέσουν στο δικαστήριο οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν και αφέθηκε ελεύθερος.

«Έγινε δεκτό το αίτημα για να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία (…) Δεν έχει γίνει ποτέ δήλωση ότι έχει βίτσιο να κυνηγάει όμορφες γυναίκες» τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Γιώργος Μυταλούλης.

Το βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί ο φοιτητής, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, να ακολουθεί με κατεβασμένο φερμουάρ μία κοπέλα στη Νέα Σμύρνη, ήταν το στοιχείο που σύμφωνα με την αστυνομία «έδεσε» μεταξύ τους άλλες καταγγελίες γυναικών, οι οποίες φέρονται να τον έχουν αναγνωρίσει. Μία από αυτές μάλιστα φέρεται να έχει καταθέσει ότι δύο φορές είδε τον συγκεκριμένο άτομο να προχωρά σε άσεμνες πράξεις μέσα στο αυτοκίνητό του.

"Όπως προσπέρασα περπατώντας το όχημά του, κοιτώντας μέσα είδα ότι είχε ξεκουμπωμένο το παντελόνι του, με βγαλμένο το μόριό του και αυνανιζόταν. Κάλεσα το 100, έδωσα την πινακίδα και το χρώμα του αυτοκινήτου. Περίπου ενάμιση μήνα μετά, ενώ μετέβαινα σπίτι μου, στο ίδιο ακριβώς σημείο, ερχόταν ένα αυτοκίνητο προς την κατεύθυνσή μου με αναμμένη τη μεγάλη σκάλα στα φώτα. Καθώς πέρασε από δίπλα μου διαπίστωσα ότι στο όχημα ήταν οδηγός το ίδιο άτομο που προανέφερα και αυνανιζόταν και πάλι" δήλωσε η καταγγέλουσα.

Μία άλλη γυναίκα φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο νεαρός την ακολουθούσε όταν εκείνη επέστρεφε σπίτι της: "Μου είπε ότι θέλει να γλείψει τα δάχτυλα των ποδιών μου. Του είπα να απομακρυνθεί, αλλά αυτός συνέχισε να με ακολουθεί και μου ψιθύρισε «κάτσε λίγο να σου πω, έλα, θα περάσουμε ωραία», και με παρότρυνε να μη φοβάμαι. Καθώς απομακρυνόμουν και αυτός με ακολουθούσε πολύ κοντά μου, διαπίστωσα ότι είχε βγάλει έξω το μόριό του και το είχε ακουμπήσει στον αριστερό γλουτό μου, πάνω από τα ρούχα μου. Του φώναξα και τον χτύπησα στο σαγόνι για να τον απομακρύνω και αυτός το έβαλε στα πόδια".

Οι διωκτικές αρχές συγκεντρώνουν και άλλες μαρτυρίες γυναικών, με σκοπό να διαπιστώσουν εάν ο νεαρός εμπλέκεται και σε περιπτώσεις βίαιων σεξουαλικών επιθέσεων.