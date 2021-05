Πολιτική

Πάιατ για Ελλάδα: πάντα με ανησυχεί ένα επεισόδιο με την Τουρκία

"Ο Μπάιντεν θέλει οι σχέσεις των δύο χωρών να ανέβουν επίπεδο", τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα στo πλαίσιo του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

"Ο πρόεδρος Μπάιντεν θέλει οι σχέσεις των δύο χωρών να ανέβουν επίπεδο", τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο, στo πλαίσιo του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, αναφερόμενος στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας.

"Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός μας εταίρος στο ΝΑΤΟ και παίζει σημαντικό ρόλο, μαζί με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους μας στην προσπάθεια να ενθαρρύνουμε την Κίνα να παίζει με κανόνες στην εξωτερική πολιτική", είπε ο Τζέφρι Πάιατ.

Σχολιάζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη είπε ότι έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη στα θέματα ενέργειας, άμυνας αλλά και αυτά που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Από την εμπειρία του στην Ελλάδα, παρατηρεί ότι πλέον οι επενδυτές δεν έχουν ανησυχίες που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας όπως πριν μερικά χρόνια, αλλά ότι έχουν πλέον πίστη στις προοπτικές της. «Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι μία πραγματικότητα, η Ελλάδα είναι πλέον παγκόσμιος παίκτης σε αρκετούς τομείς, όπως η τεχνολογία αλλά και η ενέργεια, ειδικά στον τομέα της ηλιακής και αιολικής ενέργειας».

Σε ερώτηση για την τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Πάιατ είπε ότι πάντα ανησυχεί για ένα επεισόδιο, όπως αυτό του περασμένου καλοκαιριού, στο οποίο οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας είχαν πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Τέλος ο Πρέσβης δήλωσε ότι είναι πολύ περήφανος για την αμερικανική επένδυση στο λιμάνι της Σύρου, αλλά και την «μεταμόρφωση» του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που έδωσε «νέα πνοή στην περιοχή».

Δύο στιγμές που ξεχωρίζει από την μέχρι σήμερα θητεία του στη χώρα μας είναι η επίσκεψη του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2016 και η «ανατριχιαστικά» συγκινητική ομιλία του στο Ίδρυμα Νιάρχος, αλλά και πρόσφατα η συνάντηση με τον επικεφαλής της Pfizer κ. Μπουρλά και τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια. Στην συνάντηση αυτή ο κ. Μπουρλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να παράξει εμβόλιο κατά του κορονοϊού η εταιρία του, «πράγμα που λίγους μήνες έγινε πράξη». Επίσης πάντα θα θυμάται την ημέρα που εμβολιάστηκε, που όπως την χαρακτήρισε «είναι η μέρα που ένιωσε ότι παίρνει ξανά τη ζωή του πίσω».

