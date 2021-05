Κοινωνία

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

Σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος της Λένορμαν.

Καραμπόλα μεταξύ πέντε οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της Λένορμαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές από τη σύγκρουση των οχημάτων.

Στο σημείο έφθασαν άμεσα άνδρες της Τροχαίας, ενώ αυτήν την ώρα η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη, ενώ παρατηρούνται και σημαντικές καθυστερήσεις.