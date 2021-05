Πολιτική

Μητσοτάκης για πράσινο πιστοποιητικό: στόχος η διευκόλυνση των ταξιδιών

Στη σημασία ττου πράσινου πιστοποιητικού εμβολιασμού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στη σημασία της γρήγορης έκδοσης πράσινου πιστοποιητικού εμβολιασμού για τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Ισπανό ομόλογο του Πέδρο Σάντσεθ, κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το θέμα αυτό ως πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και την Ισπανία, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές βασίζονται στον τουρισμό. «Στόχος του πράσινου πιστοποιητικού είναι η διευκόλυνση των ταξιδιών και όχι το να λέμε στις χώρες τι πρέπει να κάνουν στο εσωτερικό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο άρθρο που είχε συντάξει πριν από έναν χρόνο για τη χαλάρωση των πατεντών. «Όλοι συμφωνήσαμε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί για την πρόσβαση όλων στα εμβόλια. Έχουμε στην ΕΕ δωρίσει εμβόλια στον covax, επιτρέπουμε τις εξαγωγές, κάτι που δεν κάνουν οι ΗΠΑ», τόνισε, ενώ είπε επιπλέον ότι η απόφαση να αγοραστούν στο πλαίσιο της ΕΕ εμβόλια και ενισχυτικά εμβολίων είναι μια πραγματική απόδειξη της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. «Συζητούσαμε διαρκώς με τους άλλους ηγέτες αναλυτικά για το θέμα της πανδημίας και τελικά αποφασίσαμε να υποστούμε το οικονομικό βάρος για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε σχετικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι χρειάστηκαν τρεις μήνες, μετά την πρόταση οκτώ ηγετών, για να καταλάβει η ΕΕ την ανάγκη για έκδοση χρέους που δεν θα επιβαρύνει τις οικονομίες των χωρών, ενώ χαρακτηριστικά τόνισε «Η ενωμένη Ευρώπη είναι πέραν της οικονομίας, είναι ένας τρόπος ζωής». «Πρέπει και οι φειδωλοί του Βορρά να καταλάβουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για τις νότιες χώρες θα ευνοήσουν και τις χώρες τους», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς για την Άνγκελα Μέρκελ και τους χειρισμούς της στο θέμα της πανδημίας, ο ίδιος τόνισε πώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο Ευρωπαϊκός της ρόλος στο θέμα των εμβολίων. «Θα περίμενε κανείς ότι η πλουσιότερη χώρα θα αγόραζε τα δικά της εμβόλια, όμως η Μέρκελ αποφάσισε να επιλέξει την Ευρωπαϊκή προσέγγιση», είπε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε επιπλέον για την κυβέρνηση ότι ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα για να στηριχθεί η πραγματική Οικονομία, κάτι που θεωρεί πολύ σημαντικό.

Από την πλευρά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τόνισε: «Είναι σημαντικό να έχουμε συμφωνία για το πράσινο πιστοποιητικό τον Ιούνιο για να διασφαλίσουμε την κινητικότητα στην ΕΕ», αφού όπως είπε στόχος είναι να έχουν οι Ευρωπαϊκές χώρες κοινή στάση έναντι των τρίτων χωρών όταν, για παράδειγμα, εμφανίζεται ένα νέο στέλεχος του ιού. Ο ίδιος πρόσθεσε και ότι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της κρίσης αυτής ήταν ότι φάνηκε η ανάγκη να ενισχυθούν τα συστήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ισπανία. «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πως θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της υγειονομικής κρίσης στους νέους και στις γυναίκες που είναι οι δυο ομάδες που χτυπήθηκαν περισσότερο» είπε χαρακτηριστικά. «Η πανδημία έφερε μια φοβερή σύγκλιση. Πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή αγορά με μεγάλες επενδύσεις» είπε σχετικά με το ευρωπαϊκό όραμα στην εποχή μετά την πανδημία.

Σε ότι αφορά τη Γερμανίδα καγκελάριο, απάντησε σχετικά, ότι η Α. Μερκελ θα μείνει στην ιστορία - με το Ευρωπαϊκό της όραμα. «Παρότι προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, βλέπω ότι είναι πιο φιλοευρωπαία από πολιτικούς της ομάδας μου», σημείωσε. Σε ερώτηση για το μέλλον του κόμματός του, ο Πέδρο Σάντσεθ απάντησε ότι η κρίση αυτή δίνει έναν λόγο ύπαρξης στους Σοσιαλδημοκράτες. «Η Ευρώπη έγινε αυτό που έγινε σήμερα χάρη στην προσέγγιση των Σοσιαλδημοκρατών. Νομίζω ότι θα έχουν μια ισχυρότερη πορεία στο μέλλον».

Λίγο πριν το κλείσιμο της συζήτησης, αμφότεροι οι ηγέτες αναφέρθηκαν στο τι ήταν αυτό που τους ώθησε να ασχοληθούν με την πολιτική. «Είχα πει πολλές φορές ότι ποτέ δε θα μπω στην πολιτική, όμως η ουσία της πολιτικής είναι η υπηρεσία στο λαό», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Ισπανός ηγέτης είπε σχετικά ότι ήταν 14 χρονών όταν συνειδητοποίησε την αδικία της τότε δικτατορίας στην Ισπανία, κάτι που τον κινητοποίησε.

