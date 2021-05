Κόσμος

Ελπιδοφόρος για Τουρκία: Να αναθεωρήσει την απόφαση για την Αγία Σοφία

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για την Τουρκία, την πανδημία και τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Να αναθεωρήσει η Τουρκία την απόφασή της για την Αγία Σοφία ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως τόνισε, «χρησιμοποίησε το απαράδεκτο δικαίωμα όπως λένε, του κατακτητή. Οι πρακτικές αυτές ανήκουν σε άλλες εποχές». Τέλος αναρωτήθηκε αν «η Τουρκία επιστρέφει στο οθωμανικό της παρελθόν, στην προ-δημοκρατική Τουρκία».

«Δεν υπάρχει σύγκρουση πίστης και επιστήμης» είπε ο σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναφερόμενος στη διάσταση που φανέρωσε η πανδημία, Υπεραμυνόμενος της άποψης αυτής είπε ότι «Ο ορθός λόγος και η επιστήμη είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό που τον ξεχωρίζει από την υπόλοιπη δημιουργία. Η πίστη έχει τη δυνατότητα να υπερβαίνει την επιστήμη. Είναι η ικανότητα του Θεού, καμία φορά, να καταργεί τους νόμους της φύσης που ο ίδιος δημιούργησε». Διευκρίνισε πως η πρότασή του για τη Θεία Μετάληψη την περίοδο της πανδημίας περιλάμβανε πολλαπλές λαβίδες, ξεχωριστές για τον κάθε έναν πιστό.

Η εκκλησία της Αμερικής βρέθηκε στην πρώτη γραμμή την περίοδο του «Black Lives Matter». Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τόνισε πως «η φωνή της διαμαρτυρίας της εκκλησίας είναι αυτονόητη. Άλλωστε γι’ αυτά τα οποία θα κριθούμε είναι η ζωή, οι ελευθερία, οι συνθήκες διαβίωσης, η δημοκρατία, η υγεία. Αυτά βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος για την εκκλησία».

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει έναν πηγαίο σεβασμό για τις θρησκείες. Το θρησκευτικό του συναίσθημα είναι πηγαίο και όχι για το φαίνεσθαι» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ενώ αποκάλυψε πως σύντομα θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο τέλος Οκτωβρίου.

