Παράξενα

Φάλαινα βρέθηκε νεκρή με τσιπς, ζυμαρικά και πλαστικές σακούλες στην κοιλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεκροψία της ραμφοφάλαινας επέτρεψε να αποκαλυφθούν 16 κιλά πλαστικών απορριμμάτων μέσα στην κοιλιά του κήτους.

(φωτό αρχείου)

Μια μάζα από πακέτα τσιπς και ζυμαρικών, πλαστικές σακούλες και τσάντες για ψώνια: η νεκροψία μιας ραμφοφάλαινας, η οποία ξεβράστηκε το Σάββατο στην παραλία της Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, επέτρεψε να αποκαλυφθούν 16 κιλά πλαστικών απορριμμάτων μέσα στην κοιλιά του κήτους.

Αυτό το κήτος μήκους 5,15 μέτρων, το οποίο στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο σε ένα μεγάλο δελφίνι, βρέθηκε το Σάββατο σε μια παραλία, σε κατάσταση σήψης, από περαστικούς, στη συνέχεια τεμαχίστηκε από δύο μέλη του εθνικού δικτύου κητοειδών που προσαράζουν ζωντανά ή ξεβράζονται, του παρατηρητηρίου Pelagis.

Για τον Βιλί Νταμπέν, υπεύθυνο για τη διαχείριση του γαλλικού δικτύου, η παρουσία αυτών των αποβλήτων εξηγείται από την κατάσταση της υγείας της θηλυκής φάλαινας που είχε προσβληθεί από παρασιτική ασθένεια, η οποία την εξασθένισε και την εμπόδισε να συνεχίσει να τρέφεται σωστά.

Ενώ συνήθως, η ραμφοφάλαινα είναι "δραστήριος κυνηγός" που βουτά σε βάθος 1.000 μέτρων για να τραφεί, κυρίως με καλαμάρια, αυτή η θηλυκή φάλαινα "πρέπει να είχε μείνει στην επιφάνεια της θάλασσας και να κατάπιε ό,τι πέρασε κάτω από τη μύτη της", προσθέτει. "Τελικά με αυτή την ασθένεια, πέρασε από την κατάσταση του δραστήριου κυνηγού στην κατάσταση μιας χελώνας που παρασύρεται και καταπίνει πλαστικά νομίζοντας πως είναι μέδουσες", εξηγεί.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, "αυτή η μάζα πλαστικών πιθανότατα επιτάχυνε το θάνατο του κητοειδούς", που υπολογίζεται ότι σημειώθηκε πριν από τουλάχιστον δέκα ημέρες. "Αυτά τα απόβλητα συσσωρεύονται στα τοιχώματα του στομάχου και του εντέρου, και μπορούν να προκαλέσουν αποφράξεις και να αποτρέψουν την είσοδο θρεπτικών ουσιών στο αίμα".

Για τον Βιλί Νταμπέν, η απορρόφηση τεμαχίων πλαστικού "δείχνει τη μεγάλη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου υλικού στους ωκεανούς", αλλά η απορρόφηση παραμένει "σπάνιο" γεγονός στα θαλάσσια θηλαστικά. Δηλαδή, 2 έως 3% των 2.000 δειγμάτων φώκιας, φάλαινας και δελφινιού που ξεβράζονται κάθε χρόνο στις μητροπολιτικές και υπερπόντιες ακτές. Για το παρατηρητήριο, το "πρόβλημα" αφορά περισσότερο το φαινόμενο της "βιοσυσσώρευσης" που πλήττει επίσης τα θαλάσσια θηλαστικά, όταν τρώνε ψάρια που έχουν καταπιεί πλαστικά.