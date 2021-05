Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: με θρόμβωση νοσηλεύεται 35χρονος μετά τον εμβολιασμό του

Ο 35χρονος εμφάνισε αρτηριακή θρόμβωση, ενώ είχε παραλύσει και το αριστερό του πόδι και αμέσως εισήχθη στην Αγγειοχειρουργική Κλινική.

Στο νοσοκομείο εισήχθη εσπευσμένα, το πρωί της Δευτέρας, ένας 35χρονος άντρας από την Ιεράπετρα, ο οποίος πριν από 12 ημέρες είχε εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Ο 35χρονος εμφάνισε αρτηριακή θρόμβωση ενώ είχε παραλύσει και το αριστερό του πόδι και αμέσως εισήχθη στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να μπει στο χειρουργείο και σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την επέμβαση νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός άντρας δεν είχε διαπιστωμένα προβλήματα υγείας, ενώ πλέον η περίπτωσή του θα διερευνηθεί, κατά πόσο δηλαδή σχετίζεται το επεισόδιο με τον εμβολιασμό του.

Πηγή: cretalive.gr