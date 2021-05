Κοινωνία

Τροχαίο στο Χαϊδάρι: “Τρελό” λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεξέλεγκτη η πορεία του λεωφορείου, που συγκρούστηκε με Ι.Χ.. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό.

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΑ ξέφυγε της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και σταμάτησε σε ένα Ι.Χ. χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ελευσίνα - Πειραιάς διαπίστωσε πως το όχημα είχε υποστεί βλάβη και έτσι αποβίβασε τους επιβάτες. Ωστόσο, λίγο αργότερα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξεκίνησε να κινείται.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα ένα μέρος του να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αφού πρώτα κατέρριψε ένα φοίνικα και έναν φωτεινό σηματοδότη που βρίσκονταν στο διαχωριστικό διάζωμα.

Από το Τροχαίο προκλήθηκε αυξημένη κίνηση και ουρές χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Αθηνών, ώσπου η αστυνομία να καταφέρει να αποσύρει το βαρύ όχημα από το οδόστρωμα.





Ειδήσεις σήμερα:

Μένιος Φουρθιώτης - απολογία: αρνούμαι τις κατηγορίες, είμαι αθώος

Eurovision 2021 - Στεφανία Λυμπερακάκη: Η πρώτη πρόβα στο Ρότερνταμ (βίντεο)

Τσίπρας με ΔΟΕ για σχολεία: Κυβέρνηση και Κεραμέως επιδεικνύουν τρομακτική ανεμελιά