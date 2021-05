Κόσμος

Μασκ: το σύνδρομο Άσπεργκερ και οι “κουφές” αναρτήσεις στο Twitter (βίντεο)

Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έκανε αποκαλύψεις, μιλώντας σε δημοφιλή σατιρική εκπομπή, όπου εμφανίστηκε και η μητέρα του.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Τον ρόλο του παρουσιαστή σε μια από τις δημοφιλέστερες εκπομπές του NBC, το «Saturday Night Live» (μτφ. «Ζωντανά το Σαββατόβραδο»), ανέλαβε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, ο Ίλον Μασκ.

Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος ξεκίνησε με την αποκάλυψη ότι πάσχει από ένα σπάνιο σύνδρομο στο φάσμα του αυτισμού, λέγοντας «στον αέρα» της εκπομπής «στην πράξη γράφω Ιστορία απόψε ως το πρώτο πρόσωπο με σύνδρομο Άσπεργκερ, που εμφανίζεται στο "Ζωντανά το Σαββατόβραδο". Ή τουλάχιστον ο πρώτος που το παραδέχεται».

Με διάθεση αυτοσαρκασμού αναφέρθηκε στα παράξενα τιτιβίσματα που ανεβάζει στο Twitter, λέγοντας «Ξέρω ότι μερικές φορές λέω ή ανεβάζω παράξενα πράγματα, αλλά έτσι δουλεύει το μυαλό μου. Σε οποιονδήποτε ενοχλείται, θέλω να πω μόνο ότι ξανα-ανακάλυψα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι στέλνω ανθρώπους στον Άρη με όχημα πάνω σε πύραυλο. Νομίζατε ότι θα είμαι ένας ήρεμος φυσιολογικός τύπος».

O δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, με περιουσία 151 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν δίστασε να προσκαλέσει τη μητέρα του, πρώην μοντέλο, Μέϊ Μασκ για να πιστοποιήσει το πρώτο του επίτευγμα, ένα βιντεοπαιχνίδι, που τού απέφερε σε ηλικία 12 ετών τα πρώτα 500 δολάρια, τα οποία η μητέρα του τα έβαλε σε έναν λογαριασμό.

