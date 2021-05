Κόσμος

ΥΠΕΞ για Ισραήλ: έκκληση για αποχή από τη χρήση βίας

Η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές. Νέες συγκρούσεις το βράδυ της Δευτέρας και ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ.

Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στα Ιεροσόλυμα τις τελευταίες ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές προκειμένου να απόσχουν από τη χρήση βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση.

Νωρίτερα σήμερα, οι συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αστυνομικώνείχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, ενώ νέες συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής αστυνομίας στην Πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, κάνοντας λόγο για τραυματίες. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, δεκάδες Παλαιστίνιοι πέταξαν αντικείμενα σε ισραηλινές δυνάμεις επιβολής του νόμου που χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες σε μια προσπάθεια να διαλύσουν το πλήθος.

Εξάλλου, μια πυρκαγιά, ορατή από απόσταση πάνω των δύο χιλιομέτρων, ξέσπασε το βράδυ στους χώρους της Πλατείας Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται το τέμενος αλ Άκσα, ο τρίτος ιερότερος τόπος του Ισλάμ, ενώ χιλιάδες πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς να έχουν προκληθεί ζημιές στο τέμενος αλ Άκσα. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

Την ίδια ώρα, πάνω από 100 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν συνολικά σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε η Χαμάς που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα, με τον ισραηλινό στρατό να απαντά με αντίποινα. Το παλαιστινιακό κίνημα τόνισε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το έδαφος του Ισραήλ «σε απάντηση στα εγκλήματά του και στην επιθετικότητά του εναντίον της Ιεράς Πόλης», μετά τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής αστυνομίας, με επίκεντρο την Πλατεία Τεμενών στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.