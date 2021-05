Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Εύοσμο (εικόνες)

Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές μετά το αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο του Ευόσμου.

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε στις 8:00 το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό όχημα σταμάτησε στη μέση του δρόμου και ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Τέσσερα άτομα βγήκαν από το όχημα και περπάτησαν μέχρι το πεζοδρόμιο, ενώ ένας εξ αυτών ήταν τραυματισμένος. Πρόκειται για έναν άνδρα 26 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Οι υπόλοιποι άνδρες μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και αποχώρησαν από το σημείο, ενώ για το περιστατικό οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές.

