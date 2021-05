Αθλητικά

Δήμος Αθηναίων: τα κολυμβητήρια ανοίγουν για το κοινό

Επαναλειτουργούν όλα τα κολυμβητήρια του Δήμου Αθηναίων. Τι αναφέρεται για τα μέτρα και τα απαραίτητα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προχωρά από την Τρίτη 11 Μαΐου στην επαναλειτουργία για το κοινό όλων των κολυμβητηρίων του. Συγκεκριμένα τα κολυμβητήρια Σεράφειο, Γουδή, Γκράβας και Κολοκυνθούς θα είναι προσβάσιμα για τους αθλούμενους.

Ο ΟΠΑΝΔΑ έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής, αλλά και των κανόνων λειτουργίας των χώρων, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους.

Τα κολυμβητήρια θα επαναλειτουργήσουν με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Χρήση από αθλούμενους με απαραίτητη διενέργεια self ή rapid ή PCR test. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται από αθλούμενους που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και έχουν περάσει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Υποψήφιοι σχολών με τη διενέργεια εβδομαδιαίου self test.

Τα αποδυτήρια θα είναι κλειστά και οι αθλούμενοι θα αλλάζουν με αποστάσεις τουλάχιστον 2μ κατά προτίμηση σε στεγασμένο χώρο με καρέκλες οι οποίες θα καθαρίζονται τακτικά με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.





Στην περίπτωση της θεραπευτικής κολύμβησης από ΑμεΑ μπορεί να γίνεται και χρήση αποδυτηρίων, ενώ τα ΑμεΑ εξαιρούνται από την διενέργεια προληπτικού ελέγχου.

Οι υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικών Σχολών θα πρέπει:

να προσκομίζουν στην εγκατάσταση αντίγραφο της Αίτησης - Δήλωσης για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021. να προσκομίζουν στην εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα self τεστ για COVID-19

Οι αθλούμενοι πολίτες θα πρέπει:

Να προσκομίζουν στην εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα test COVID-19 (self test, rapid test ή PCR) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού που πιστοποιεί ότι έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός τουλάχιστον 14 ημέρες πριν. Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση μόνο με ραντεβού ώστε να υπάρχει έλεγχος του επιτρεπτού αριθμού ατόμων.

Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού στα κολυμβητήρια. Μέχρι τότε τα ραντεβού θα εξυπηρετούνται υποχρεωτικά από τις γραμματείες των κολυμβητηρίων.

Σεράφειο Κολυμβητήριο: Το Κολυμβητήριο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00 - 19:00, Σάββατο τις ώρες 09:30 - 17:00 και Κυριακή τις ώρες 09:30 - 13:30. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού: 210-3313334 Κολυμβητήριο Γουδή: Το Κολυμβητήριο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 08:00 - 21:00, Σάββατο τις ώρες 09:00 - 17:00 και Κυριακή τις ώρες 09:00 - 14:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού: 210-7771990 & 210-7794407 Κολυμβητήριο Γκράβας: Το Κολυμβητήριο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00 - 19:00, Σάββατο τις ώρες 09:00 - 17:00 και Κυριακή τις ώρες 09:00 14:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού: 210-2282714 Κολυμβητήριο Κολοκυνθούς: Το Κολυμβητήριο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 08:30 - 19:00, Σάββατο τις ώρες 09:30 - 17:00 και Κυριακή τις ώρες 09:30 - 14:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού: 210-5153725 & 210-5153726

* Διευκρίνιση για τα μη μέλη των κολυμβητηρίων: για χρήση του Κολυμβητηρίου θα πρέπει να γίνει κανονική εγγραφή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου και δερματολόγου, δύο φωτογραφίες, ταυτότητα και ΔΕΚΟ)



** Κάθε αθλούμενος, μέλος ή μη, θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά συμπληρωμένο το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου

