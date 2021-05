Αθλητικά

Euro 2020: ο Γκορέτσκα “παίζει” κόντρα στον χρόνο

Αγώνα δρόμου κάνει ο άσος για να μπορέσει να πάρει μέρος στην διοργάνωση.

Το περασμένο Σάββατο η (πρωταθλήτρια πλέον) Μπάγερν Μονάχου αντιμετώπισε εντός έδρας την Γκλάντμπαχ και τη συνέτριψε με το εμφατικό 6-0, σφραγίζοντας έτσι και μαθηματικά το 31ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Μέσα, όμως, στην πληθώρα των ευχάριστων νέων για τους Βαυαρούς, υπήρξε κι ένα δυσάρεστο.

Ο Λέον Γκορέτσκα, που πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 60ο λεπτό, δεν κατάφερε να συμπληρώσει ούτε δέκα λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς αντικαταστάθηκε λόγω μυϊκού τραυματισμού που εμφάνισε στο μηρό.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο εν λόγω τραυματισμός είναι αρκετά σοβαρός για να κρατήσει τον 26χρονο μέσο εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει ότι η Μπάγερν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Eπίσης, υπάρχει κίνδυνος ο Γκορέτσκα να μην είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σε κάτι παραπάνω από ένα μήνα.

Ο κύριος, λοιπόν, αντίπαλος που έχει πλέον ο Γερμανός άσος να ανταγωνιστεί είναι ο χρόνος, αφού, ακόμη και στην περίπτωση που ο Γιόαχιμ Λεβ τον συμπεριλάβει στη γερμανική αποστολή ανεξάρτητα από το αν είναι απολύτως έτοιμος, η απουσία του σε κάποιο ή κάποια από τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων θα είναι πολύ μεγάλη και ίσως αποδειχθεί καθοριστική.

Τα "πάντσερ" έχουν κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με Γαλλία, Πορτογαλία και Ουγγαρία και πως ο πρώτος και ο δεύτερος αγώνας που θα δώσουν στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα είναι απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου (Γαλλία) και την τέως πρωταθλήτρια Ευρώπης (Πορτογαλία) αντίστοιχα.

