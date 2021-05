Κοινωνία

Καταδίκη πατέρα για “μαρτύρια” στα παιδιά και την σύζυγο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθειρξη 14 ετών επιβλήθηκε στον άνδρα που, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, πρωταγωνίστησε σε μια τραγική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Ένοχος για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου, ένας Έλληνας, προφυλακισμένος στις Φυλακές Κω, πρωταγωνιστής μιας τραγικής υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, που φέρεται να τελέστηκε στην Πάτμο, κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από 12 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 12 Ιανουαρίου 2020.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 ετών (εκτιτέα 8) με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τους περιοριστικούς όρους να μην μεταβεί στην Πάτμο και να μην πλησιάζει σε απόσταση 100 μέτρων την σύζυγο και τα τέκνα του.

Κατηγορήθηκε ειδικότερα για το ό,τι στην Πάτμο, τουλάχιστον μέχρι την 12η Ιανουαρίου 2020, σε άγνωστους χρόνους στην ανάκριση, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος με πρόθεση προξένησε σε άλλο μέλος της οικογένειας του σωματική κάκωση.

Συγκεκριμένα φέρεται να κακοποίησε την σύζυγο και τις τρεις κόρες του. Πιο συγκεκριμένα κατηγορήθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο τα παιδιά χρησιμοποιώντας τα χέρια του με γροθιές ή χαστούκια και στο σώμα τους με λακτίσματα και ραπίσματα διά της χρήσης ζώνης προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Επιπλέον φέρεται να προκάλεσε επανειλημμένα τρόμο και ανησυχία σε μέλη της οικογένειάς του απειλώντας τα με βία, με φραστικές απειλές για την ζωή τους καθώς και με την χρήση μαχαιριού. Μάλιστα φέρεται να απείλησε και την σύζυγό του με τηλεφωνική κλήση που της έκανε ενώ νοσηλευόταν κρατούμενος σε νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος κατά τη διάρκεια της προδικασίας είχε ομολογήσει ότι κατανάλωσε δύο μπουκάλια κρασί ενώ ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες έγιναν από τα παιδιά του γιατί τους απαγόρευσε να χρησιμοποιούν την τραπεζική του κάρτα. Είχε ομολογήσει εξάλλου ότι χτύπησε την μια κόρη του όταν έκαψε τη μοκέτα του σπιτιού τους με τηγάνι.

Πηγή: dimokratiki.gr