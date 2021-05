Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λάζλο Μπόλονι: τέλος από το “τριφύλλι”

Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε επικοινωνία με τη διοίκηση του «τριφυλλιού», όπου συμφωνήθηκε να αποχωρήσει από τώρα από τον Παναθηναϊκό.

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Λάζλο Μπόλονι, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με τους «πράσινους» έπειτα από 202 ημέρες, πληρώνοντας εν πολλοίς το «μάρμαρο» για τον μαθηματικό αποκλεισμό της ομάδας απ' τα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε επικοινωνία με τη διοίκηση του «τριφυλλιού» κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/05), όπου συμφωνήθηκε να αποχωρήσει από τώρα απ’ τον Παναθηναϊκό κι όχι μετά την ολοκλήρωση της σεζόν. Μαζί του θα αποχωρήσει άμεσα από το «τριφύλλι» κι ο πρώτος βοηθός του Σεργκέι Κουζνιέτσοφ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Τρίτης (11/05) για τη Θεσσαλονίκη, με υπηρεσιακό τεχνικό τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» ως «υπηρεσιακός» στον αγώνα της Τετάρτης (12/05), με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 9η αγωνιστική των πλέι-οφ.

Εντός της Δευτέρας (10/05) είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κι επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.