Τουρκία: Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ (εικόνες)

Παρά το lockdown χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα και το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη για να διαδηλώσουν εναντίον των ισραηλινών ενεργειών κατά των Παλαιστινίων χθες Δευτέρα, ενώ ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με ηγέτες στη Μέση Ανατολή για να συζητηθεί η κλιμάκωση της βίας.

Παρά το lockdown για την αποτροπή των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό, διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους Σύροι και Παλαιστίνιοι, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, φώναξαν συνθήματα όπως «τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα», ή «κάτω το Ισραήλ, κάτω η Αμερική».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επικοινώνησε με τον μονάρχη της Ιορδανίας Αμπντάλα, τον εμίρη του Κουβέιτ σεΐχη Ναουάφ αλ Άχμαντ αλ Σάμπαχ, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια. Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου συζήτησε το θέμα με τους ομολόγους του σε Ιράν, Αλγερία, Πακιστάν και Ρωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο κ. Ερντογάν είπε στον βασιλιά της Ιορδανίας ότι οι «απάνθρωπες» επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στρέφονται εναντίον όλων των μουσουλμάνων και πρόσθεσε πως η Τουρκία και η Ιορδανία πρέπει να συνεργαστούν για να σταματήσουν.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στα Ιεροσόλυμα τις τελευταίες ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

