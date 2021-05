Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Αιματηρά επεισόδια και διεθνής ανησυχία (εικόνες)

Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνιοι, ρουκέτες και βομβαρδισμοί, την ώρα που η διπλωματία απευθύνει εκκλήσεις για τη «σημαντικότερη κλιμάκωση της βίας των τελευταίων ετών».

Τουλάχιστον είκοσι Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι εννέα παιδιά, είναι ο χθεσινός απολογισμός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση για τις ρουκέτες που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από τον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Με βάση αυτόν τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι νεκροί ανέρχονται σε 20 και οι τραυματίες στους 65.

Η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο μεταξύ ότι ένας από τους διοικητές της σκοτώθηκε σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.

Σιωπηρή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε χθες εκτάκτως προκειμένου να συζητήσει τα βίαια επεισόδια στην Ιερουσαλήμ, αλλά χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα καμία ανακοίνωση, καθώς οι ΗΠΑ έκριναν ότι το να υπάρξει κάποιο «δημόσιο μήνυμα δεν θα ήταν πρόσφορο σε αυτό το στάδιο», ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Κατόπιν νέων διαβουλεύσεων για το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθεί ανακοίνωση που θα καλεί σε αποκλιμάκωση, αρκετοί διπλωμάτες σημείωσαν πως δεν επρόκειτο να υπάρξει τέτοια, χθες τουλάχιστον.

Το πρωί της Δευτέρας, οι ΗΠΑ εξήγησαν στους 14 εταίρους τους στο ΣΑ, στη διάρκεια κλειστής τηλεδιάσκεψης, ότι «εργάζονται στους διαδρόμους» για να ηρεμήσει η κατάσταση και ότι «δεν είναι σίγουρες ότι σε αυτό το στάδιο μια ανακοίνωση θα βοηθούσε».

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί με εποικοδομητικό τρόπο να εγγυηθούν πως κάθε ενέργεια του ΣΑ θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων», περιορίστηκε να πει χθες εκπρόσωπος της αμερικανικής αποστολής στον ΟΗΕ.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Τύνιδας, η Νορβηγία, η Τυνησία και η Κίνα πρότειναν να διεξαχθεί ψηφοφορία επί σχεδίου ανακοίνωσης που απαιτεί «το Ισραήλ να σταματήσει την εποικιστική δραστηριότητα, τις κατεδαφίσεις και τις εξώσεις» Παλαιστινίων σε διάφορες περιοχές, «συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

Στο έγγραφο, αντίγραφο του οποίου περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, εκφράζεται επίσης «σοβαρή ανησυχία για τις εντάσεις και την αυξανόμενη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

Υπογραμμίζεται ακόμη «η σημασία» που έχει όλα τα μέρη «να απόσχουν από τη λήψη μονομερών μέτρων που θα επέτειναν τις εντάσεις και θα υπέσκαπταν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών», ενώ ζητείται να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να απόσχουν από κάθε πρόκληση και ρητορεία, και να προασπίσουν και να σεβαστούν το ιστορικό status quo των ιερών τόπων».

Ευρωπαϊκή Ένωση: Μία από τις σημαντικότερες κλιμακώσεις των τελευταίων ετών

Η «έξαρση της βίας» στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ «πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε χθες βράδυ εκπρόσωπος του επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τζοζέπ Μπορέλ.

«Οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ είναι εντελώς απαράδεκτες και τροφοδοτούν την κλιμάκωση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ομοβροντίες ρουκετών, πολύνεκρα πλήγματα εναντίον της Χαμάς, επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και παλαιστίνιους διαδηλωτές στην Ιερουσαλήμ: το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι έχουν εμπλακεί πλέον σε μια από τις σοβαρότερες κλιμακώσεις της βίας των τελευταίων ετών.

Η ΕΕ απηύθυνε έκκληση στα δύο μέρη να επιδιώξουν αποκλιμάκωση.

«Η μεγάλη έξαρση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και στη Γάζα και στην περιοχή γύρω από αυτήν πρέπει να σταματήσει αμέσως», σημείωσε.

«Όλοι οι ηγέτες έχουν ευθύνη να αναλάβουν δράση εναντίον των εξτρεμιστών. Το status quo των ιερών τόπων πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό», συνέχισε.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας σε όλα τα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για να υπάρξει αποκλιμάκωση. Πρέπει κατά προτεραιότητα να αποφευχθούν νέες απώλειες μεταξύ των αμάχων».

Βρετανία: να σταματήσει η βία στο Ισραήλ

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ καταδίκασε σήμερα την εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς, καλώντας σε «άμεση αποκλιμάκωση από όλες τις πλευρές».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει την εκτόξευση ρουκετών στην Ιερουσαλήμ και σε θέσεις στο Ισραήλ. Η συνεχιζόμενη βία στην Ιερουσαλήμ και τη Γάζα πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο υπουργός σε μήνυμά του στο Twitter. «Χρειαζόμαστε άμεση αποκλιμάκωση από όλες τις πλευρές και να σταματήσουν να στοχοθετούν τους άμαχους πληθυσμούς».

