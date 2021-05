Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο τελικός προς... ΟΑΚΑ και χωρίς θεατές

Η εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

Συνεδρίασε την Δευτέρα η Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η εισήγησή της στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ως προς την έδρα του τελικού στο εφετινό Κύπελλο Ελλάδας θα είναι το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, χωρίς θεατές.

Παρά την προ ημερών τοποθέτηση του προέδρου της Επιτροπής, Κωνσταντίνου Νίκα, για διεξαγωγή του τελικού παρουσία 25.000 θεατών, τελικώς φαίνεται πως η Επιτροπή Διοργανώσεων έχει εισηγηθεί να μην υπάρξουν εισιτήρια και προσκλήσεις.

Το πιθανότερο είναι πως στην Εκτελεστική Επιτροπή της προσεχούς Παρασκευής η εισήγηση θα προβλέπει την παρουσία μόνο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, των προέδρων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, οι οποίοι δεν θα μπορούν να μεταβιβάσουν τη διαπίστευσή τους, καθώς και των υπαλλήλων της Ομοσπονδίας που θα είναι επιφορτισμένοι με τη διοργάνωση του τελικού.

Η ίδια εισήγηση κάνει λόγο για 25 διαπιστεύσεις σε κάθε έναν από τους δύο φιναλίστ, καθώς και διαπιστεύσεις στους χορηγούς της διοργάνωσης, ενώ ο συνολικός αριθμός των παρευρισκόμενων στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα ξεπερνά τα 800 άτομα, περιλαμβανομένων των αποστολών των συλλόγων, των αξιωματούχων, των αστυνομικών και των τεχνικών της τηλεοπτικής μετάδοσης.

