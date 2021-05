Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς προβλήματα με φαινόμενα.

Ωστόσο, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο βοριάς κατεβάζει τις θερμοκρασίες αρκετά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός και η θερμοκρασία θα κινηθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός και την Τετάρτη, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση στα δυτικά.

