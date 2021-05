Υγεία - Περιβάλλον

Self test – Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: Θα διερευνηθεί αν πρόκειται για λάθος παρτίδα

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ για τα ψευδή τεστ , την ανοσία του πληθυσμού και τις βεβαιώσεις για τον εμβολιασμό.

«Εισήλθαν εκρηκτικά στη ζωή μας, ως συμπληρωματικό εργαλείο, δεν είναι πανάκεια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα ψευδή τεστ που διαπιστώθηκαν κατά χιλιάδες στην πρεμιέρα της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία.

«Όπως κάθε νέα άφιξη, θα προκληθούν προβλήματα. Θα λυθούν, όπως γίνεται», διαβεβαίωσε ο Γ.Παναγιωτακόπουλος, σημειώνοντας πως «θα διερευνηθεί αν πρόκειται για λάθος παρτίδα», κάτι που προς το παρόν είπε πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει.

Όσο αφορά στην επικοινωνία του κοινού με τον ΕΟΔΥ και τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί λόγω του μεγάλου όγκου, είπε ότι θα προστεθεί νέα γραμμή για να απαντώνται όλα τα τηλεφωνήματα.

Ερωτηθείς για το αν κάποιος που έχει νοσήσει από κορονοϊό θα απολαμβάνει προνόμια ανάλογα με εκείνου που έχει εμβολιαστεί, είπε πως αυτό θα αποφασιστεί από την Πολιτεία, όμως εξήγησε πως «προφανώς αυτός που έχει νοσήσει πρόσφατα- εντός του τελευταίου τρίμηνου- έχει την ίδια ανοσία με αυτόν που έχει εμβολιαστεί».

Ενώ όσο αφορά στο πότε μπορεί να εμβολιαστεί κάποιος που έχει νοσήσει, είπε πως μετά το τρίμηνο «αρχίζεις να σκέφτεσαι το εμβόλιο», εξηγώντας πως δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, αλλά είναι κάτι που είναι υπό μελέτη.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει αποστάσεις, έχει όμως προβλεφθεί η δεύτερη δόση για όσους έκαναν την πρώτη», απάντησε για το AstraZeneca.

Τέλος, αναφορικά με τον πότε αποκτά ανοσία κάποιος που έχει εμβολιαστεί, απάντησε «δύο εβδομάδες μετά τη 2η δόση έχεις κάνει ανοσία», ενώ από την ίδια κιόλας μέρα, «μπαίνεις στην πλατφόρμα και παίρνεις τη βεβαίωση εμβολιασμού».

