Γλυκά Νερά: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα στο μωρό και τον άνδρα της

Σοκάρουν τα πρώτα στοιχεία της φριχτής, όπως όλα δείχνουν δολοφονίας γυναίκας στα Γλυκά Νερά.

Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή, στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά. Δίπλα της ήταν το μωρό της, ζωντανό και ο σύζυγός της, δεμένος.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε κρεμασμένος και ο σκύλος της οικογένειας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για στυγερό έγκλημα, με πιθανότερο το κίνητρο της ληστείας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σ.Μπαλάσκας, είπε ότι, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από τους γείτονες που αρχικά άκουγαν το σκυλί να γαβγίζει επίμονα και στη συνέχεια τις φωνές του άνδρα και τα κλάματα του μωρού.

Όπως ο ίδιος είπε, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για στραγγαλισμό της γυναίκας.

Τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών και ο ιατροδικαστής βρίσκονται καθ'οδόν και οι έρευνες σε εξέλιξη.

