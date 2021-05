Κοινωνία

Lockdown: Οι αλλαγές σε μετακινήσεις, sms και απαγόρευση κυκλοφορίας

Το επόμενο 48ωρο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τα βασικά βήματα στην άρση των περιορισμών.

Για το επόμενο 48ωρο είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα στην άρση των περιορισμών. Το πιθανότερο είναι αύριο, η επιτροπή να αποσαφηνίσει τι θα γίνει με τα sms, την απαγόρευση κυκλοφορίας και τις υπερτοπικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το kathimerini.gr, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως τις 12.30 το βράδυ –ίσως και 12– ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν περισσότερο τα καταστήματα εστίασης, που είναι από εκείνους τους κλάδους που υπέστησαν τεράστιο πλήγμα κατά την πανδημία.

Επίσης, σχεδόν βέβαιη πρέπει να θεωρείται η κατάργηση του sms, κάτι που εμμέσως πλην σαφώς είχαν προαναγγείλει κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, αναμένεται το τέλος του click away και του click in shop. Την Πέμπτη αναμένονται αναλυτικές ανακοινώσεις από τον Χάρη Θεοχάρη για τον τουρισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι επισκέπτες δεν θα εισέρχονται στη χώρα δίχως αρνητικό μοριακό τεστ, έως 72 ώρες πίσω, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Βέβαιο πρέπει να θεωρείται πως θα υπάρξουν κανόνες και για τις υπερτοπικές μετακινήσεις. Γι’ αυτές που θα γίνονται με πλοίο, αεροπλάνο και τρένο, η επίδειξη self test σχεδιάζεται να είναι υποχρεωτική. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση τι θα ισχύει για τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Η μία σκέψη είναι να είναι τελείως ελεύθερες –κάτι όμως που θα στέλνει λάθος μήνυμα– και η άλλη είναι να υπάρξει «ισχυρή σύσταση» για χρήση self test. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, οι έλεγχοι δεν μπορούν να είναι μαζικοί, αλλά μόνο δειγματοληπτικοί. Στο Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε, θεωρούν πως ο τρόπος λειτούργησε ευεργετικά με τα σχολεία, όπου εντοπίζονται φορείς και απομονώνονται, και αντίστοιχα μπορεί να λειτουργήσει και για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Αντιθέτως, ένα ανεξέλεγκτο άνοιγμα θα στείλει λάθος μήνυμα και μπορεί να αποβεί μοιραίο, ιδίως για τα νησιά.

Την ίδια ώρα, η Αριστοτελία Πελώνη έβαλε φρένο στη συζήτηση που άνοιξε ο Αδωνις Γεωργιάδης περί προνομίων των εμβολιασμένων. «Η συζήτηση για αποκλειστικά προνόμια των εμβολιασμένων δεν έχει νόημα, παρά μόνον αν ανοίξουν στον εμβολιασμό όλες οι ηλικιακές ομάδες», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, παραπέμποντας εμμέσως πλην σαφώς τη σχετική συζήτηση για αργότερα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης είχε δηλώσει σύμφωνος με το να έχουν περισσότερα δικαιώματα οι εμβολιασμένοι. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, μπορεί να μπει στο τραπέζι όταν ανοίξουν οι πλατφόρμες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μέχρι τότε είναι βέβαιο πως δεν μπορεί να σταθεί καθώς θα εκπέσει νομικά.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως στις 17 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ ταυτόχρονα επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια.



Στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75% και μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Μαΐου, επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους –όχι όρθιους– με ποσοστό πληρότητας 50%.

