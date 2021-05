Πολιτική

Κορονοϊός – Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Ρεκόρ εμβολιασμών την Δευτέρα

Τι είπε για τις περιπτώσεις με τα ψευδή αποτελέσματα στα self test μαθητών. Πότε ανοίγουν όλα τα εμβόλια για τους 30-44. Πότε θα ανακοινωθεί η άρση περιορισμών.

Πρωτόγνωρη χαρακτήρισε την διαδικασία της Κυριακής, με την διενέργεια self test από τους μαθητές και την δήλωση του αποτελέσματος στην σελίδα self-testing.gov.gr, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιήθηκε κανονικά η διαδικασία και σε μερικές περιπτώσεις υπήρξαν κάποια προβλήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά 1.600.000 άνθρωποι ανίχνευσαν αν έχουν η όχι τον ιό, όπως είπε είναι «ο μεγαλύτερος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος από την αρχή της πανδημίας» στην χώρα.

Σχετικά με τις περιπτώσεις με τα ψευδή αποτελέσματα στα self test μαθητών, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι υπάρχει «1% η πιθανότητα ψευδούς αποτελέσματος», ωστόσο σημείωσε ότι «η βεβαίωση του αποτελέσματος μπορεί να γίνει δωρεάν σε δημόσια δομή».

Ο κ. Γεωργαντάς πρόσθεσε ακόμα ότι «θα ομαλοποιηθεί πλήρως όλη η διαδικασία της παράδοσης των self test» και σημείωσε ότι «τις Κυριακές τα φαρμακεία που εφημερεύουν είναι πολύ λίγα και γι’ αυτό τα self test δίνονταν μέχρι το Σάββατο».

Σχετικά με τα εμβόλια και την πορεία των εμβολιασμών στην χώρα ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι χθες Δευτέρα σημειώθηκε «νέο ρεκόρ με 113.000 εμβολιασμούς».

Τόνισε, επίσης, ότι στις ηλικιακές ομάδες 30-44 δίνεται η δυνατότητα από το τέλος Μαΐου να συμμετέχουν σε όλα τα εμβόλια, σημειώνοντας πως πρώτα θα ξεκινήσει η ηλικιακή ομάδα των 40-44.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα είναι διασφαλισμένα τα εμβόλια της δεύτερης δόσης με το AstraZeneca.

Αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εμβολιασμού είπε ότι είναι διαθέσιμο τρεις ημέρες μετά τον εμβολιασμό, ενώ, όπως είπε, για αυτούς που έχουν νοσήσει με κορονοϊό θα μπορούν να πάρουν το ενιαίο πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα είναι προς χρήση προς τα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά.

Τέλος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι σε 48 ώρες θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την περαιτέρω άρση περιορισμών.

