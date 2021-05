Υγεία - Περιβάλλον

Βόρεια Ελλάδα: Νεκρά δελφίνια και μία θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκαν σε παραλίες

Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι δύο δελφίνια και μία θαλάσσια χελώνα καρέτα - καρέτα εντοπίστηκαν νεκρά σε παραλίες της Βόρειας Ελλάδας.

(φωτογραφία αρχείου)

Τα κουφάρια δύο δελφινιών και μίας θαλάσσιας χελώνας εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το πρώτο δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό στη δυτική παραλία του Σταυρού Θεσσαλονίκης και το δεύτερο στην παραλία «Ψιλή Άμμος» στη Θάσο, ενώ η θαλάσσια χελώνα στην παραλία Αγίας Τριάδος του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Οι κατά τόπους λιμενικές Αρχές ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υγειονομική τους ταφή.

