Γλυκά Νερά: Σε σοκ ο σύζυγος που βρέθηκε δεμένος δίπλα στη νεκρή γυναίκα του

Σοκαρισμένο το πανελλήνιο από το αποτρόπαιο έγκλημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Γλυκά Νερά.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο νεαρός άνδρας που έγινε μάρτυρας της άγριας δολοφονίας της συζύγου του, μέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά.

Οι άγνωστοι δράστες εισέβαλλαν αργά στις 4:30 τα ξημερώματα στο σπίτι του νεαρού ζευγαριού κι όταν αρχικά ο περίπου 32 χρόνων άνδρας, πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας, αντέδρασε, τον χτύπησαν και τον έδεσαν σε καρέκλα.

Μπροστά στην αντίδραση της γυναίκας, οι αδίστακτοι την βασάνισαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ζητώντας της να τους πει πού είχαν τα χρήματα. Η νεαρή γυναίκα, 20-21 ετών, βρήκε φριχτό θάνατο από τους βασανιστές της, μπροστά στα μάτια του συζύγου της και άφησε την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα πιθανότατα στραγγαλίστηκε.

Ο άνδρας κατάφερε στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, να καλέσει την Αστυνομία.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα δεμένο και σε κατάσταση σοκ, τη γυναίκα νεκρή και στο διπλανό δωμάτιο το 11 μηνών μωρό τους να κλαίει.

Στα κάγκελα της μονοκατοικίας βρέθηκε κρεμασμένο το σκυλί της οικογένειας.

Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν περίπου 10.000 ευρώ από το σπίτι, προτού εξαφανιστούν.

